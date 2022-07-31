"У нас другие ценности": известный адвокат объяснил, почему не нужно отвечать издевательствами на зверства оккупантов

Отвечая подлостью на недостойный поступок, человек непроизвольно опускается до морального уровня обидчика

Украинцам не стоит прибегать к бесчеловечному обращению с российскими пленными в ответ на зверства со стороны россиян.

Такое мнение высказал на своей странице в социальной сети известный адвокат Муси Найем.

Если мы будем поступать так, считает юрист, то уподобимся врагу, который, по сути, будет диктовать нам, что делать, и тем самым задавать планку морального падения.

Но на самом деле украинцы ведут войну не ради того, чтобы "плясать под дудку" оккупантов.

"Война за то, чтобы мы жили бы в Украине, и россияне не указывали нам, как жить и когда можно критиковать власть, а когда — нет. Война против власти России в Украине. Потому что у нас другие ценности, другое видение как прошлого, так и будущего", — считает Муси Найем.

В качестве аргументов своей точки зрения они приводит слова гроссмейстера James Whyte Black, который в ответ на вопрос чем ему нравятся шахматы, ответил: "Мне нравится диктовать сопернику, что ему нужно делать".

Пост Муси Найема

"Я бы хотел иметь власть над россиянами и показать, как поступают цивилизованные люди. Потому что за цивилизованными – весь мир. С дикарями – Эритрея.

Это не о слабости, а о силе. Мы победим. Это вопрос только времени. И важно, какими мы придем в день победы. Чтобы та победа стоила потерь", — резюмирует адвокат.

Судя по комментариям подписчиков юриста, его пост был вызван терактом, который враг совершил в Еленовке на Донетчине, где в результате обстрела оккупантов погибло 50 пленных украинских военнослужащих. Еще 73 человека получили различные ранения. Самым печальным стало то, что факт гибели нескольких десятков украинцев вызвал вакханалию в российских социальных сетях, участники которых с людоедским наслаждением смаковали смерть бойцов "Азова" и ВСУ, хотя даже сами власти страны-агрессора признали случившееся кровавой бойней. Конечно, такое отношение со стороны жителей рф не могло не вызвать у украинцев желания "ответить адекватно" врагу.