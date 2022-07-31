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"У нас інші цінності": відомий адвокат пояснив, чому не потрібно відповідати знущаннями на звірства окупантів

Автор
Валерій Лобовко
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Місце страшного злочину рашистів Новина оновлена 31 липня 2022, 04:22
Місце страшного злочину рашистів

Відповідаючи підлістю на негідний вчинок, людина мимоволі опускається до морального рівня кривдника

Українцям не варто вдаватися до нелюдського поводження з російськими полоненими у відповідь на звірства з боку росіян.

Таку думку висловив на своїй сторінці у соціальній мережі відомий адвокат Мусі Найєм.

Якщо ми чинитимемо так, вважає юрист, то уподібнимося до ворога, який, по суті, диктуватиме нам, що робити, і тим самим задаватиме планку морального падіння.

Але насправді українці ведуть війну не заради того, щоб "танцювати під дудку" окупантів.

"Війна за те, щоб ми жили б в Україні, і росіяни не вказували нам, як жити і коли можна критикувати владу, а коли — ні. Війна проти влади Росії в Україні. Тому що в нас інші цінності, інше бачення як минулого, так і майбутнього", — вважає Мусі Найєм.

Як аргументи своєї точки зору вони наводить слова гросмейстера James Whyte Black, який у відповідь на питання, чим йому подобаються шахи, відповів: "Мені подобається диктувати супернику, що йому потрібно робити".

Пост Мусі Найєма

"Я хотів би мати владу над росіянами і показати, як роблять цивілізовані люди. Тому що за цивілізованими – весь світ. З дикунами – Еритрея.

Це не про слабкість, а про силу. Ми переможемо. Це питання лише часу. І важливо, якими ми прийдемо у день перемоги. Щоб та перемога коштувала втрат ”, – резюмує адвокат.

Судячи з коментарів передплатників юриста, його пост був викликаний терактом, який ворог вчинив у Оленівці на Донеччині, де внаслідок обстрілу окупантів загинуло 50 полонених українських військовослужбовців. Ще 73 особи отримали різні поранення. Найсумнішим стало те, що факт загибелі кількох десятків українців викликав вакханалію в російських соціальних мережах, учасники яких із людоїдською насолодою смакували смерть бійців "Азова" і ЗСУ, хоча навіть сама влада країни-агресора визнала те, що сталося кривавою бійнею. Звичайно, таке ставлення з боку жителів росії не могло не викликати в українців бажання "відповісти адекватно" ворогові.

Теги:
#Вбивство #Найєм #Масове вбивство #Бійня #Оленівка