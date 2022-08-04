россия атаковала Запорожье и область: куда попали оккупанты (фото, видео)

Враг продолжает атаковать инфраструктуру Украины

Российские оккупанты продолжают обстреливать украинские города. Кроме Харькова, Николаева и Никополя, по которому выпустили 60 снарядов из "Градов", враг атаковал Запорожье и область. В результате атаки есть пострадавший.

Как сообщает глава Запорожской ОВА Александр Старух, в Запорожье прилетело в Заводский район дважды около трех утра. По данным и.о. городского головы Анатолия Куртева, повреждения получила многоэтажка и несколько частных домов. Известно, что попали в объект инфраструктуры, есть пострадавший. Он был ранен осколками стекла и находится в удовлетворительном состоянии.

В области попадания ракет зафиксированы в районе села Вольноандреевка возле автотрассы. Враг продолжает целиться в объекты продовольственной безопасности — около четырех утра четвертого августа в Терноватской громаде обстрелял склад агрофирмы. Около двух — в селе Новоивановке Камышевахской громады попал в зернохранилище, разрушив его, а также повредил часть жилых домов.

Ранее "Телеграф" сообщал о попадании ракет по городу в середине июля. Тогда попали в предприятие в Днепроском районе — были ранены семь человек. Напомним, на Запорожском направлении россияне стягивают войска и передислоцируют их. Военные эксперты считают, что они пытаются сорвать украинское контрнаступление на юге Украины.