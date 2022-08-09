Путинские СМИ ухватились за цитату Подоляка о контрнаступлении на Херсон: что на самом деле было сказано

У Зеленского подчеркнули, что Украина не воюет так, как это делает рф

Во вторник, 9 августа, на 167-й день полномасштабного вторжения рф в россии расценили слова советника главы ОП Украины Михаила Подоляка о контрнаступлении на Херсонщине как часть информационно-психологической операции (ИПСО).

С соответствующим посылом вышло сообщение на прокремлевском издании РИА. В РосСМИ посчитали, что Подоляк лишь пугал российскую армию, хотя советник главы ОП говорил, что контрнаступление уже идет.

"Заявления о контрнаступлении украинских войск на Херсон были частью информационно-психологической операции. По словам Подоляка, Украина ведет "креативную войну", где ключевой задачей считается деморализация российских войск", — написали росСМИ.

Отметим, Подоляк в интервью BBC, говоря о контрнаступлении на юге страны, подчеркнул, что "оно уже идет", но не по российским канонам.

"Была ли это ИПСО? Безусловно, сегодня все публичные комментарии — это часть ИПСО. Нам нужно деморализовать российскую армию. Они должны понимать, что здесь постоянно будет территория огня, что здесь будут сжигать. Это ключевое.

А с другой стороны, что такое контрнаступление? Оно постепенно идет уже сегодня. Мы ведь не воюем как россия. Это россия формирует большие колонны, отправляя их в одном направлении, независимо от того, сколько людей погибнет", — заявил Подоляк.

Ранее Подоляк рассказал о ежедневных потерях на войне с россией. Напомним, советник главы ОП резко высказался касательно возобновления переговорного процесса с рф.