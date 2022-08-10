Укр

россия продвинулась в районе Бахмута: актуальные карты боев в Украине

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Украинские военные Новость обновлена 10 августа 2022, 06:50
Украинские военные

Враг пытается прорвать украинскую оборону на востоке и не прекращает обстрелов на юге

Украинские военные продолжают сопротивляться российскому нашествию. Враг продолжает атаковать на юго-востоке от Северска, в сторону Бахмута, а также к северу от Донецка и на границе Запорожской и Донецкой областей.

Исследователи Института изучения войны отметили молчание Генштаба Украины о событиях в районе Изюма, где по сообщениям западных медиа продолжаются контрнаступательные действия украинских Сил обороны. Сообщается об обстрелах россиянами на север и запад от города.

Отметим, что ядерный террор со стороны россии продолжается. Обстрелы из артиллерии со стороны Запорожской АЭС не прекращаются.

Карта боевых действий в Украине 10 августа 2022
Карта боев в Украине

Восток Украины

Славянск

Враг вел обстрелы вдоль границы Харьковщины и Донеччины в сторону Славянска.

Северск

Оккупанты провели ограниченные атаки восточнее Северска, их отдалось отбить возле Спорного и Ивано-Дарьевки.

Бахмут

Атаки врага продолжаются, они достигли успеха в направлении Вершины (13 км от города), но не прорвались возле Бахмута, Яковлевки, Зайцевого, Подгорного, Веселого, Соледара. По британской оценке атаки на Бахмут — наиболее успешный фронт россии на Донбассе, за месяц они продвинулись на 10 км.

Донецк

Россияне пытались наступать в районе Красногоровки, Авдеевки, Песков. Отбить атаки удалось в районе Великой Новоселки и Времовки возле границы с Запорожской областью.

Карта боевых действий Донбасс 10 августа 2022
Карта боев на востоке

Харьков

Оккупанты не атаковали в сторону Харькова, но продолжали боевые действия на линии фронта. Враг использует БпЛА для разведки и не прекращает обстрел города и ближайших населенных пунктов.

Карта боевых действий Харьков 10 августа 2022
Карта боев вокруг Харькова

Юг Украины

Оккупанты сосредоточились на обороне. Они продолжают наносить авиаудары по украинским позициям и вести разведку и артогонь. россия продолжает сосредотачивать силы на Донбассе и Херсонщине, перераспределяя их из Запорожской области. При этом продолжаются обстрелы Никополя со стороны Запорожской АЭС, которую используют как щит.

Карта боевых действий Херсон 10 августа 2022
Карта боев на юге

Ранее "Телеграф" сообщал, что по опорным российским пунктам в районе Херсона было нанесено семь авиаударов, ближайший к городу — в 40 км. Напомним, контрнаступление ВСУ продолжается на южной оси, но идет не активными темпами, чтобы сберечь гражданское население и военных.

Теги:
#Карта #Бахмут #ВСУ