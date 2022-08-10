россия продвинулась в районе Бахмута: актуальные карты боев в Украине

Враг пытается прорвать украинскую оборону на востоке и не прекращает обстрелов на юге

Украинские военные продолжают сопротивляться российскому нашествию. Враг продолжает атаковать на юго-востоке от Северска, в сторону Бахмута, а также к северу от Донецка и на границе Запорожской и Донецкой областей.

Исследователи Института изучения войны отметили молчание Генштаба Украины о событиях в районе Изюма, где по сообщениям западных медиа продолжаются контрнаступательные действия украинских Сил обороны. Сообщается об обстрелах россиянами на север и запад от города.

Отметим, что ядерный террор со стороны россии продолжается. Обстрелы из артиллерии со стороны Запорожской АЭС не прекращаются.

Карта боев в Украине

Восток Украины

Славянск

Враг вел обстрелы вдоль границы Харьковщины и Донеччины в сторону Славянска.

Северск

Оккупанты провели ограниченные атаки восточнее Северска, их отдалось отбить возле Спорного и Ивано-Дарьевки.

Бахмут

Атаки врага продолжаются, они достигли успеха в направлении Вершины (13 км от города), но не прорвались возле Бахмута, Яковлевки, Зайцевого, Подгорного, Веселого, Соледара. По британской оценке атаки на Бахмут — наиболее успешный фронт россии на Донбассе, за месяц они продвинулись на 10 км.

Донецк

Россияне пытались наступать в районе Красногоровки, Авдеевки, Песков. Отбить атаки удалось в районе Великой Новоселки и Времовки возле границы с Запорожской областью.

Карта боев на востоке

Харьков

Оккупанты не атаковали в сторону Харькова, но продолжали боевые действия на линии фронта. Враг использует БпЛА для разведки и не прекращает обстрел города и ближайших населенных пунктов.

Карта боев вокруг Харькова

Юг Украины

Оккупанты сосредоточились на обороне. Они продолжают наносить авиаудары по украинским позициям и вести разведку и артогонь. россия продолжает сосредотачивать силы на Донбассе и Херсонщине, перераспределяя их из Запорожской области. При этом продолжаются обстрелы Никополя со стороны Запорожской АЭС, которую используют как щит.

Карта боев на юге

Ранее "Телеграф" сообщал, что по опорным российским пунктам в районе Херсона было нанесено семь авиаударов, ближайший к городу — в 40 км. Напомним, контрнаступление ВСУ продолжается на южной оси, но идет не активными темпами, чтобы сберечь гражданское население и военных.