Россияне кошмарят Северск и Бахмут, но опасаются новой "бавовны" в Крыму: свежие карты боев

Усилия ВСУ по уничтожению складов и военных баз противника далеко не напрасны

Предыдущие сутки на фронте были весьма продуктивными для украинских защитников, о чем свидетельствуют многочисленные "бавовны", расцветающие на военных объектах оккупантов, в том числе в Крыму. Сами же россияне пытались продвинуться сразу в трех направлениях от Донецка, при этом атакуя с воздуха Северск и Бахмут. Отметим, что Донбасс по-прежнему остается сосредоточием самых жестких столкновений между двумя воюющими армиями.

Больше деталей о происходящем на фронте добавили аналитики Института изучения войны, опубликовав свежие карты боев на утро 19 августа. Стоит отметить, что впервые с начала июля минобороны рф не заявляли о любых "приобретениях" в плане новых оккупированных населенных пунктов. Это может свидетельствовать о том, что Украина имеет определенные успехи в боях.

Свежие карты боев в Украине 19 августа

Донбасс

Накануне россияне не пытались наносить наземные удары по линии Изюм-Славянск, благодаря чему специалисты делают выводы, что ВСУ удалось оттеснить врага подальше от Славянска. При этом россияне продолжают атаковать Северск, надеясь захватить его с юга. Оккупанты пытались также проводить боевые действия рядом с Серебрянкой, Верхнекамянским и Ивано-Дарьевкой — к востоку от Северска.

Карты боев на Донбассе 19 августа

Горячо и под Бахмутом. Россияне не оставляют надежд продвигаться строго по трассе Т1302, которая соединяет город с Соледаром. Здесь были замечены наемники с ЧВК Вагнера, которые отрабатывают контракт, подписанный в россии. Вполне вероятно, что противник попытается продвинуться к Бахмуту со стороны Горловки через Холмовское и Зайцево. Аналитики отмечают: усилия врага могут быть направлены на захват трассы Т0513 "Горловка-Бахмут", что может позволить россиянам наступать на Бахмут сразу с трех направлений.

Жарко было и по направлению к Авдеевке — движения противника были отмечены со стороны Новоселовки и Верхнеторецкого. Не оставляют оккупанты надежд и на захват Песков, для чего продвигались от Первомайского, что в 10 км от города. Напомним, что Пески остаются важным пунктом для россиян, ведь находятся вблизи Донецка.

Специалисты ISW предупреждают о намерениях захватчиков взять под контроль еще одну важную трассу — Т0524, которая ведет к Марьинки. Ее могут использовать для поддержки российских операций по продвижению к западу от нынешних позиций на западных окраинах Донецка.

Харьковщина

Карта боев за Харьков 19 августа

Пока Харьков продолжает страдать от авиационных и артиллерийских ударов, войска противника не пытаются продвинуться вдоль линии разграничения. Сейчас их главной задачей в регионе является удержание имеющихся позиций, а также сопротивление контратакам ВСУ. Сообщается, что противник развернул определенное количество систем радиоэлектронной борьбы неподалеку Харькова, а также перебросил новую БТГ, дабы восстановить боеспособность уже имеющихся подразделений вблизи города.

В области продолжается минирование населенных пунктов — подтверждены такие действия россиян рядом с Лебяжьим (40 км от Харькова). Это является свидетельством того, что россияне надеются остановить продвижение ВСУ вдоль Изюмского направления.

Херсон и Николаев

Как отмечают специалисты ISW, еще 18 августа армия рф пыталась наступать на запорожском направлении. Впрочем, все попытки продвинуться по границе Донецкой и Запорожской областей — от Егоровки до Шевченково — были безуспешны. Враг пытается перебрасывать сюда новые БТГ, однако они вряд ли смогут помочь оккупантам продержаться в регионе подольше.

Карты боев за Херсон 19 августа

При этом на юге россияне усилили воздушную разведку с использованием беспилотников. В особенности это касается севера и запада Херсонщины. Украинцы регулярно уничтожают дроны, мешая противнику получать необходимые сведения.

Продолжаются атаки на Лозовое, Белую Криницу и Благодатное; первые два населенные пункта находятся рядом с украинскими позициями у берегов реки Ингулец. Помимо этого простреливается почти вся линия разграничения на южном направлении — чтобы держать наших защитников на расстоянии, не позволяя продвигаться вперед. В отместку ВСУ не прекращают "работать" по складам боеприпасов и сосредоточию вражеских сил, уничтожая важные военные объекты и разрывая логистические цепочки оккупантов. Одними из последних были уничтожены базы в Белогорке, а также Новой Каховке.

Американские аналитики подчеркивают, что в ближайшее время можно рассчитывать на продолжение "бавовны" в оккупированном Крыму. Это делается для осложнения российской логистики и ослабления возможностей поддержания операций на южном направлении. При этом до сих пор считалось, что большинство российских военных находятся вне досягаемости ВСУ. Это изменилось после получения новых поставок западного оружия.

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Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что в ночь на 19 августа рядом с оккупированной Керчью раздались мощные взрывы. Некоторые местные жители слышали отзвук "бавовны" даже за 60 км от города. Впрочем, мост, к сожалению, пока остался невредимым.

Также мы пообщались с экспертами, которые рассказали об ожиданиях на фронте ко Дню Независимости Украины. Как известно, путин любит сакральные даты, а поэтому можно ожидать каких-то серьезных ударов со стороны оккупантов.