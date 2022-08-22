Залужный озвучил потери украинской армии с начала вторжения россии

Число погибших в рядах ВСУ приближается к 9 тысячам

Пока ВСУ наносят россиянам урон в технике, который западная разведка называет не иначе как катастрофическим, Украина также теряет своих героев. Так, по словам главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, почти 9 тысяч украинцев уже заплатили своей жизнью за свободу родины. Об этом он заявил на форуме "Защитники. Перекличка", передает "Интерфакс Украина".

Цифру Залужный назвал, говоря о беззащитности перед войной детей. "В этой войне принимают участие не только военнослужащие и не только те, кто взял в руки оружие, — наши маленькие детки, которые ни в чем не повинны, кроме того, что они родились именно здесь и именно в это время. Они действительно ничего не понимают, что происходит, но однозначно нуждаются в защите и у Соледара, Бахмута, Великой Новоселки, и здесь, потому что их отец ушел на фронт и, возможно, входит в те почти 9 тыс. погибших героев", — сказал генерал- майор.

Как сообщал "Телеграф", ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк оценивал текущие ежедневные потери Украины, как в десять раз меньшие, чем российские. По последним данным украинского Генштаба, по состоянию на 22 августа оккупационная армия с начала войны потеряла убитыми почти 45,5 тысячи человек. Залужный оценил общий разгром российской "второй в мире" армии в 20% от вовлеченной в боевые действия группировки.