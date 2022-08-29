Контрнаступление ВСУ: где на юге Украины сейчас проходит фронт

Военные не выдают подробности контрнаступления, пока не будет ожидаемых результатов

В понедельник, 29 августа, появилась информация о том, что Силы обороны Украины начали масштабное контрнаступление в Херсонской области. Военное командование пока молчит о развитии событий, а в координационном пресс-центре сил оборон Юга информацию подтвердили, но попросили граждан осознавать, что российских захватчиков на этом направлении много, поэтому нашим военным пока нужна тишина для совершения операций.

"Телеграф" на этом фоне решил исследовать, что происходит на южном направлении. В частности, что говорят онлайн-карты боевых действий и специалисты Института изучения войны.

По данным deepstatemap.live в Херсонской области российские оккупанты представлены по меньшей мере 4 группами — 10 отдельной бригадой специального назначения, 56 гвардейским десантно-штурмовым полком, 127 отдельной разведывательной бригадой, 7 гвардейской десантно-штурмовой дивизией. Ориентировочное месторасположение вражеских войск обозначено на карте.

Расположение россиян на Херсонщине

По данным livemap.com, украинские военные развернули контрнаступление в Херсонской области ориентировочно в 13:00 29 августа.

Однако, этому предшествовали утренние обстрелы со стороны российских оккупантов, которые наносили ракетные удары вблизи Новогригоровки и Андреевки. Кроме этого, утром на южнобугском направлении обстреляли Александровку, Прибугское, Новогригоровку, Первомайское, Квитневое, Кобзарцы, Яковлевку, Потемкино, Трудолюбовку, Добиранку, Таврическое, Шевченково, Любомировку, Березнеговатое.

Места контратаки ВСУ в Херсонской области (отмечено синим)

Карты Института изучения войны более наглядно демонстрируют, с какой стороны украинская армия совершает контрнаступление в Херсонской области. На изображении участок контратаки показан голубым и обведен синей пунктирной линией.

Кроме этого, два высокопоставленных чиновника США сообщили, что украинские войска начали формирование операций на юге Украины, чтобы подготовить поле боя для еще более значительного украинского контрнаступления. В Америке считают, что долгожданное контрнаступление будет включать воздушные и наземные операции.

Украинская армия развернула достаточно масштабное контрнаступление

Ранее "Телеграф" сообщал, что контрнаступлению ВСУ в Херсонской области предшествовала горячая ночь, когда украинские военные попали по местам дислокации и опорным пунктам российских захватчиков.