ВСУ настигнет та же проблема, что и врага: эксперт дал прогноз на осень

Логистика, — ключевой фактор эффективности контрнаступления

Проблема логистики, которая замедлила наступление российских военных в первые месяцы вторжения в Украину, замедлит и контрнаступление Вооруженных сил Украины осенью 2022 года.

Такое мнение в колонке для "Телеграфа" высказал политолог, доброволец ВСУ Кирилл Сазонов.

Напомним, что в феврале, марте и апреле 2022 года наступление войск рф было усложнено тем, что они не могли быстро перебрасывать большое количество топлива, боекомплектов, бронетехники, авто с личным составом.

В связи с этим россияне начинали наступление вдоль автодорог

"С тем столкнемся и мы в своих контрнаступательных действиях, — подчеркнул Сазонов. — Логистика остается ключевым вопросом во время войны. При изменении позиций (когда кто-то наступает, кто-то – отступает) это особенно важно, потому что расход боеприпасов, топлива, потери в личном составе резко возрастают".

Кроме того, эксперт заметил, что ключевые подвижки на фронте стоит ожидать в первой половине осени, поскольку потом продвижению будет мешать погода.

Как сообщал "Телеграф", военный эксперт Олег Жданов считает, что при эффективном наступлении ВСУ оборона россиян на Донбассе рухнет.