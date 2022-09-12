Украину не победить: сеть вдохновило фото телеком-оператора в обстрелянном Краматорске

Мужчина остался на рабочем месте до самого утра, заночевав под щитовой в спальнике

Российские оккупанты намеренно бьют по объектам критической инфраструктуры Украины, как это случилось накануне с ТЭЦ на Харьковщине. Однако даже в таких случаях украинцы не сдаются и стараются в максимально сжатые сроки восстановить эти объекты. Похожий случай произошел в Краматорске, который оккупанты обстреливали неоднократно. Там оператор телеком-компании выехал работать в ночь после ракетных обстрелов, чтобы люди могли бесперебойно слышать о победах ВСУ на фронтах.

Об этом на собственной Facebook-странице сообщил бывший глава правления Интернет ассоциации Украины, народный депутат от "Слуги народа" Александр Федиенко.

Он отметил, что большая часть Краматорска осталась без света, когда россияне выпустили ракеты по объектам критической инфраструктуры. В тот момент без электроэнергии осталась и серверная станция, раздающая жителям города Интернет.

"Оператор мог остаться дома и ждать до утра, чтобы потом поехать и запустить генераторы. Но учитывая, что люди должны знать о Победах наших вооруженных сил, вообще о том, что происходит в стране, он поехал на ночь, запустил генераторы, и учитывая что наступил комендантский час, остался ночевать уже непосредственно на месте работы. Возможно для кого-то это обыденная работа, но примерно так, в таких условиях, работают многие наши связисты. Для того чтобы наше общество имело беспрепятственный доступ к информации", — написал Федиенко.

Он также показал на фото оператора, который в спальном мешке ночевал на полу под щитовой.

На эту историю отреагировал министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, отметив, что это наглядный пример того, почему россиянам никогда не победить Украину.

"Во время войны телеком-компании проявили себя как настоящие герои. Они возвращают интернет и связь на освобожденные территории. За 6 месяцев Киевстар, Vodafone и lifecell отстроили более 1000 базовых станций в 1122 населенных пунктах. Обычно этот процесс длится до 10 месяцев. Технические команды работают круглосуточно, под обстрелами", — добавил Федоров.

Министр добавил, что еще один вызов для телеком-компаний – вернуть мобильную связь и интернет на деоккупированной части Харьковщины.

Украинцы в сети также отметили героический поступок оператора, добавив, что связь с родными во время войны неоценима и крайне важна.

Ранее "Телеграф" сообщал, что юный украинец собрал 6-значную сумму в помощь детям погибших бойцов ВСУ.