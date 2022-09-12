Україну не перемогти: мережу надихнуло фото телеком-оператора в обстріляному Краматорську

Чоловік залишився на робочому місці до самого ранку, заночувавши під щитовою у спальнику

Російські окупанти умисно б'ють по об'єктах критичної інфраструктури України, як це трапилося напередодні з ТЕЦ на Харківщині. Однак, навіть у таких випадках українці не здаються і стараються у максимально стислі терміни відновити ці об'єкти. Схожий випадок стався у Краматорську, який окупанти обстрілювали неодноразово. Там оператор телеком-компанії виїхав працювати в ніч після ракетного обстрілу, щоб люди могли безперебійно чути про перемоги ЗСУ на фронтах.

Про це на власній Facebook-сторінці повідомив колишній голова правління Інтернет асоціації України, народний депутат від "Слуги народу" Олександр Федієнко.

Він зазначив, що більша частина Краматорська залишилася без світла, коли росіяни випустили ракети по об'єктах критичної інфраструктури. У той момент без струму залишилася й серверна станція, яка роздає мешканцям міста Інтернет.

"Оператор міг залишитись вдома та чекати до ранку, щоб потім поїхати та запустити генератори. Але враховуючи що люди повинні знати про Перемоги наших збройних сил, взагалі про те що відбувається в країні, він поїхав на ніч, запустив генератори, та враховуючи що настала комендантська година, залишився ночувати вже безпосередньо на місці роботи. Можливо для когось це буденна робота, але приблизно так, в таких умовах, працюють багато наших зв’язківців. Для того, щоб наше суспільство мало безперешкодний доступ до інформації", — написав Федієнко.

Він також показав на фото оператора, який у спальному мішку ночував на підлозі під щитовою.

На цю історію відреагував міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, який зазначив, що це наочний приклад того, чому росіянам ніколи не перемогти Україну.

"Під час війни телеком-компанії проявили себе як справжні герої. Вони повертають інтернет та зв'язок на звільнені території. За 6 місяців Київстар, Vodafone і lifecell відбудували понад 1000 базових станцій у 1122 населених пунктах. Зазвичай цей процес триває до 10 місяців. Технічні команди працюють цілодобово, часом під обстрілами", — додав Федоров.

Міністр додав, що ще один виклик для телеком-компаній — повернути мобільний зв‘язок та інтернет на деокупованій частині Харківщини.

Українці у мережі також відзначили героїчний вчинок оператора, зазначивши, що зв'язок з рідними під час війни — неоціненний і вкрай важливий.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що юний українець зібрав 6-значну суму на допомогу дітям загиблих бійців ЗСУ.