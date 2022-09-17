Деоккупация продолжается: ВСУ освободили левобережную часть Купянска
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Город полностью деокупирован и находится под украинским флагом
Войдя неделю назад в Купянск, украинские воины пролжают развивать контрнаступление в Харьковской области, и сегодня взяли под контроль и левобережную часть города.
Об этом сообщают в Twitter пользователи.
Также информацию подтвердил командир подразделения Kraken Сергей Величко.
"Теперь город полностью деокупирован и находится под украинским флагом. Контрнаступление украинской армии успешно продолжается на левом берегу Оскола", — написал он.
Кроме того, о деоккупации левобережной стороны говорят и данные карты Deepstatemap.
Судя по ним, украинские военные успешно форсировали реку Оскол и полностью выбили оккупантов из города.
Ну и "вишенкой на торте" стали признания террориста стрелкова-гиркина в том, что рашисты "сдали город" – вряд ли ему можно не верить.
Напомним, что по мере деоккупации Харьковской области открываются все новые и новые зверства, которые творили в регионе русские фашисты.