Деоккупация продолжается: ВСУ освободили левобережную часть Купянска

Город полностью деокупирован и находится под украинским флагом

Войдя неделю назад в Купянск, украинские воины пролжают развивать контрнаступление в Харьковской области, и сегодня взяли под контроль и левобережную часть города.

Об этом сообщают в Twitter пользователи.

Сообщение пользователей в Twitter

Также информацию подтвердил командир подразделения Kraken Сергей Величко.

"Теперь город полностью деокупирован и находится под украинским флагом. Контрнаступление украинской армии успешно продолжается на левом берегу Оскола", — написал он.

Сообщение Величко о деоккупации

Кроме того, о деоккупации левобережной стороны говорят и данные карты Deepstatemap.

Карта Deepstatemap

Судя по ним, украинские военные успешно форсировали реку Оскол и полностью выбили оккупантов из города.

Ну и "вишенкой на торте" стали признания террориста стрелкова-гиркина в том, что рашисты "сдали город" – вряд ли ему можно не верить.

Твит гиркина

Напомним, что по мере деоккупации Харьковской области открываются все новые и новые зверства, которые творили в регионе русские фашисты.