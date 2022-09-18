Россияне беспорядочно атакуют на Донбассе, пытаясь удержать Лиман: свежие карты боев

Россияне постепенно ослабевают по многим направлениям фронта

Российские оккупанты продолжают наступать под Донецком и Бахмутом, хотя эти действия являются бессмысленными. Более логичным было бы сосредоточиться на защите от контрнаступлений ВСУ, но, вполне вероятно, что противнику не хватает и без того ограниченных резервов, дабы правильно вести бои. Если так продолжится и дальше, то для украинских защитников не составит особого труда полностью освободить Харьковщину и серьезно продвинуться в Луганской области.

Как отмечают специалисты Института изучения войны (США) в свежей сводке, наши защитники уже заняты именно этим — расширяют свои позиции на восток от Оскола и к северу от реки Северский Донец. Вполне вероятно, что ВСУ пытаются создать окружение для россиян, которые продолжают удерживать контроль над Лиманом. Дальнейшее наше продвижение поможет открыть дополнительные подходы к Лисичанску и Северодонецку.

Также продолжаются серьезные бои на Херсонском направлении, крепнет подпольная борьба с оккупантами, о чем свидетельствует регулярная "бавовна", что происходит в военными базами россиян и их командными пунктами.

Карта боев в Украине 18 сентября

Харьковщина и окрестности

Украинские военные продолжают постепенно продвигаться на северо-западном и юго-западном направлении от Лимана. На это указывают видео с поднятием сине-желтого флага над Щуровым, что находится весьма близко к Лиману (6 км). Ведутся бои за Александровку и Яровое.

Карта боев в Харьковской области 18 сентября

Продолжается перемещение техники и редкие обстрелы позиций с обеих сторон вдоль берегов Оскола на Харьковщине. Сообщалось о попадании под российский артиллерийский огонь поселка Двуречная, что в 17 км от Купянска. Вполне вероятно, что ВСУ готовятся в этом районе к очередной контратаке.

Донбасс

Как уже упоминалось, россияне продолжают тратить силы на захват мелких населенных пунктов в Донецкой области, а не сосредотачиваются на обороне от контратак украинских военных. Тем временем ВСУ отчитались про отбитые попытки наступлений под Бахмутом, Авдеевкой и Донецком. Велись бои под Соледаром.

Карта боев на Донбассе 18 сентября

Также продолжаются обстрелы мирной инфраструктуры со стороны захватчиков. Накануне россияне обстреляли Славянскую ТЭЦ, в результате чего случился пожар, который повредил объект. Из-за огня по Николаевке произошел порыв линий водоснабжения, из-за чего поселок остался без воды.

При этом боевики "ДНР" продолжают обвинять именно Украину в том, что она стреляет по Донецку, в том числе по "административным зданиям". Лишь за 17 сентября из-за артиллерийского огня по городу погибло четверо человек и еще восемь получили ранения. Подтверждения тому, что Донецк обстреливается украинскими, а не российскими военными для создания картинки, нет.

Юг Украины

Происходящее на Херсонщине продолжает быть покрытыми легким флером тайны, ведь ВСУ пытаются не раскрывать лишних деталей своего продвижения в этом регионе. Россияне тем временем продолжают терять понтонные переправы — как в Садовом (17 км от Херсона), а также станции радио-электронной борьбы — накануне уничтожена в Новой Каховке. Украинские защитники также нанесли удар по сосредоточию сил врага в Старой Збурьевке.

Карта боев за Херсон 18 сентября

Вполне вероятно, что россияне ищут дополнительные пути отхода, пытаясь восстановить переправу рядом с Каховской ГЭС и в других местах через реку Днепр. В целом же наиболее активными направлениями на юге являются северо-западные окраины Херсона, украинцский плацдарм на берегах Ингульца и южные территории границы Херсонской и Днепропетровской области в районе Высокополья.

За предыдущие сутки россияне пытались атаковать Степную Долину и Сухой Ставок. Впрочем, удается врагу лишь пугать мирное население с помощью артиллерии — ВСУ же отразили все атаки.

На оккупированных территориях Запорожской области не происходило наземных атак, однако к западу от Гуляйполя россияне вели беспорядочный артиллерийский огонь, попадая по мирной инфраструктуре других населенных пунктов и запугивая украинцев. В то же самое время они продолжают терять важные логистические пути в регионе, в том числе железнодорожные.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какими успехами могут похвастаться украинские защитники на юге за последние сутки. Без дополнительных вражеских потерь здесь не обошлось.

Также мы писали, что россияне на некоторых направлениях фронта начинают добровольно сдаваться в плен. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.