"Отомстил" за "приставания к жене": в Славянске мужчина убил знакомого кухонным ножом

В случае признания виновным мужчине грозит от 7 до 15 лет за решеткой

В подвергающемся регулярным обстрелам врага городе Славянске произошел инцидент со смертельным исходом: местный житель убил знакомого, нанеся ему несколько ударов кухонным ножом.

Об этом сообщили в Донецкой областной прокуратуре.

По данным следствия, несколько дней назад 45-летний житель с. Кривая Лука Лиманской ОТГ, находясь в состоянии алкогольного опьянения, встретил на улице знакомого, который недавно якобы приставал к его жене в общественном месте.

Подозреваемый в совершении убийства

Высказав свое неудовольствие данным фактом, мужчина выхватил припрятанный кухонный нож и нанес им предполагаемому "обидчику" несколько ударов в область шеи, живота и грудной клетки.

От полученных колото-резаных ранений с повреждением внутренних органов 37-летний потерпевший скончался на месте.

По ходатайству Славянской окружной прокуратуры суд избрал мужчине, который подозревается в совершении умышленного убийства (ч. 1 ст. 115 УК Украины) меру пресечения в виде содержания под стражей. Если вина подозреваемого будет докзаана, то ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 15 лет.

Напомним, что ранее инцидент с ножом произошел в Хмельницкой области, где мужчина пытался убедить суд, что "случайно" убил свою гражданскую супругу.