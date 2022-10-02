Сразу видно, кто скучал больше всех: пес дождался хозяина с фронта и растрогал сеть (видео)

Пользователи сети пришли в восторг от преданности собак

После начала вторжения россии множество украинцев и украинок взяли в руки оружие, чтобы дать отпор оккупационной армии. При этом дома их остались ждать родные и близкие, а многих и домашние питомцы.

При том, как видно на вирусном видео, которое было обнародовано в Фейсбук "JDF — Cover Dance", четырехлапые точно так же, как и люди могут скучать по родному человеку, а в моменты воссоединения не скрывают эмоции.

"Вот кто ждал. До слез, эта любовь самая лучшая", — говорится в подписи к видео.

Пользователей сети подобное зрелище очень сильно тронуло, а многие восхитились преданностью собак и их любовью, которые они испытывают к своим хозяевам.

За два дня с момента публикации видео успело набрать более 1,3 миллиона просмотров и почти 64 тысячи лайков.

Как сообщалось ранее, парамедик-доброволец Екатерина Полищук, более известная под позывным "Пташка", которая была освобождена из российского плена 21 сентября вместе со многими другими защитниками Мариуполя, снова запела. После возвращения в Украину, 21-летняя девушка завела аккаунт в TikTok, где решила показывать видео из комбината "Азовсталь".