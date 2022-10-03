Исчезновение атомной подлодки рф: очередная ИПСО кремля или реальная опасность

Военный эксперт указал "Телеграфу" на возможные опасные мотивы морской угрозы путина

На фоне ядерного шантажа российской федерации любые новости по этому поводу вызывают резонанс. Вчера стало известно о том, что российская подводная атомная лодка с торпедами "Посейдон" покинула базу. Она оснащена ядерной боеголовкой, которая может вызвать "радиоактивное цунами", способное, например, стереть с лица земли такие мегаполисы, как Нью-Йорк или Лос-Анджелес.

Как рассказал "Телеграфу" военный эксперт Тарас Жовтенко, похоже, что сам факт внезапного исчезновения субмарины коррелируется с ядерным шантажом путина как очередной элемент давления на Запад, а также как своеобразный намек партнерам Украины о возможности россии поражать цели критической инфраструктуры мощным оружием.

"Думаю, что это все же часть российских ИПСО и этакого политического шантажа, давления на Запад. Потому что это исчезновение нужно воспринимать в контексте, во-первых, той общей стратегии ядерного шантажа, когда кремль угрожает регулярно использованием ядерного оружия (по крайней мере, тактического) против целей на территории Украины и, возможно, против целей на территории НАТО, Запада. А во-вторых, с другой стороны, прекрасно понимая, что для кремля это будет переход к очень очевидной и весьма опасной красной линии, после которой реакция Запада точно будет. И она будет уже не вербальной, а вполне практичной и материально ощутимой. Следовательно, кремль ищет другие способы, каким образом, не используя на практике ядерное оружие, поддерживать этот уровень шантажа и градус напряжения в вопросе, будет/не будет использовано ЯО", — аргументирует эксперт.

По его словам, собственно исчезновение подлодки "Белгород" с базы нужно привязывать также и к недавнему подрыву "Северных потоков". Что в контексте российского шантажа было абсолютно логичным шагом, ведь это очередное движение к эскалации, но без использования ядерного оружия. Понятно, что поскольку целью "диверсии были выбраны объекты критической энергетической инфраструктуры (причем международной), это тоже поднимает уровень данного конфликта".

"Сейчас исчезновение подлодки, которая является носителем известной ядерной торпеды "Посейдон", является таким себе намеком, опять же со стороны россиян, что в случае чего вы эту субмарину не найдете, и мы сможем совершить пуск еще по одному какому-то объекту энергетической инфраструктуры. Соответственно это будут последствия от детонации обычной взрывной части этой торпеды, а учитывая то, что там взрывная часть имеет термоядерный заряд, тогда уже будет совсем другой уровень противостояния между россией и Западом. Это намек на то, что следующий возможный шаг со стороны россии по диверсиям на международной критической инфраструктуре может быть. В том числе, с использованием оружия массового поражения", — отмечает Жовтенко.

Напомним, ранее издание "La Republica" со ссылками на источники в НАТО написало, что атомная субмарина вышла в Арктику для испытания новой сверхмощной торпеды "Посейдон", которую иногда называют "Паладином Апокалипсиса". Подлодка К-329 "Белгород" считается прототипом новой концепции войны, задуманной российскими адмиралами в последние годы после возвращения напряженности в отношениях с Соединенными Штатами.

Также "Телеграф" писал, почему подлодка "Белгород" вышла на маневры, но чрезвычайной угрозы для Украины и Запада не представляет.