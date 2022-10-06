Россияне бегут: в Пентагоне дали обнадеживающий прогноз для Крыма - The Telegraph

Для освобождения полуострова важно сохранить темпы наступления на российские войска

Украинские военные демонстрируют успехи в освобождении захваченных россией территорий как на востоке, так и на юге Украины. В США считают, что на фоне этих успехов Украина сможет вернуть Крым.

О вероятности такого развития событий рассказал газете The Daily Telegraph источник в Пентагоне. Отмечается, что если продвижение будет идти теми же темпами, то деоккупация территории полуострова является "очень реальной возможностью".

Крым был аннексирован россией еще в 2014 году, но этот поступок не признало международное сообщество, равно как и Украина. В последнее время на полуострове фиксируют регулярные взрывы и ЧП на военных объектах, а также смену настроений граждан. Все больше случаев арестов и штрафов за якобы "проукраинские" действия. Среди последних — исполнение "миссис Крым" песни "Ой, у лузі червона калина". Ее с подругой приговорили к аресту и штрафу.

Все большую панику на полуострове вызывает переданное Украине вооружение от США — оно может достать до Крыма и это не вызывает у союзников проблем, поскольку это украинская территория. В Крыму уже усилили меры безопасности, туда также стягивают мобилизированных и уже создали из них крупное военное формирование. Продвижение в Крым возможно после деоккупации Херсонской области.