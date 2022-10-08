"Мариуполь ближе и ближе": сильнейшая "бавовна" произошла на ж/д-станции в Донецкой области (видео)

У российских оккупантов взорвался целый железнодорожный состав с боеприпасами

Сутки субботы, 8 октября, стали примечательны не только утренним эпичным взрывом на российском мосту через Керченский пролив, но и другим серьезным повреждением инфраструктуры — мощной детонацией боеприпасов на железнодорожной станции "Карань", расположенной в оккупированном пгт Андреевка Волновахского района Донецкой области.

О взрывах в своем телеграм-канале сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

"Ст. Карань. Донецкая область. Бавовна! 50 км. от Мариуполя. Какой прекрасный день! Мариуполь ближе и ближе! Слава Украине!", — написал Андрющенко.

Он также опубликовал снятое жителями близлежащих сел видео, на которых видны густые клубы дыма, а также четко слышны многочисленные взрывы, предположительно, от детонации боеприпасов.

Железнодорожная станция "Карань" — узловая грузовая железнодорожная станция 4-го класса Лиманской дирекции Донецкой железной дороги на линии Волноваха – Мариуполь-Порт между станциями Волноваха (22 км) и Кальчик (22 км). Расположена в пгт Андреевка Волновахского района Донецкой области. От станции ответвляется вспомогательная ветка к станции Янисоль.

Карань на карте

Пока неизвестно, что именно и по какой причине взрывается, однако военный аналитик, офицер Армии обороны Израиля Игаль Левин предположил, что детонирует железнодорожный состав с боеприпасами для оккупационных войск.

"Судя по нежным звукам вторичных детонаций, поезд с боеприпасами не доехал до передовой. Заодно и железнодорожные пути в обход Крымского моста разбил, пожалуй", — предположил Левин в своем телеграм-канале.

Как сообщалось, в ночь на 8 октября в оккупированном Иловайске после взрыва начался пожар на топливном складе российской армии.