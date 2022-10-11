ВСУ продвигаются на Луганщине: свежие карты боев в Украине

Борьба продолжается — украинские военные не дают оккупантам спуску

Ракетная атака россии 10 октября, которая унесла жизни 14 человек и повредила множество объектов, была направлена на невоенные цели. Также силам ПВО удалось сбить часть из ракет и беспилотников. Эта атака вредит самой рф.

Как отмечают в Институте изучения войны, россия может атаковать энергосистему Украины, но вряд ли сломит волю. При этом использование высокоточных крылатых ракет может лишить рф возможности срывать украинское контрнаступление в Херсонской и Луганской области. В последнем регионе ориентировочно освобождено более 200 кв км территории.

В Донецкой области продолжаются российские атаки. На Херсонщине враг пытается вернуть деоккупированные территории укрепляя позиции поврежденными и спешно мобилизованными частями.

Карта боев в Украине

Восток Украины

ВСУ продолжает наступательные операции в западной части Луганской области на восток от реки Оскол в сторону Кременной и Сватово. На линии Оскол-Кременная освободили несколько населенных пунктов. По оценке экспертов, украинские военные на расстоянии в 20 км от западной стороны Сватово. Россияне, вероятно, готовятся к обороне — стягивают силы, пытаются создать линию обороны от Лисичанска вдоль Северского Донца к границе с россией. Они заставляют местных студентов рыть окопы, минируют территорию.

Контрнаступление на востоке

В Донецкой области российские войска продолжают атаки на Бахмут и его окрестности. Оккупанты заявляют про полный контроль над Зайцевым и контратаки украинских военных на западе от Донецка (Нескучное, Егоровка).

Карта боев в Донецкой области

Юг Украины

Оккупанты в последние дни пытались восстановить свои позиции на северо и северо-западе Херсонской области. Они пытаются усилить позиции — несколько сот военных и единиц техники перебросили в районы украинского контрнаступления. Сюда также направляют мобилизованных россиян.

Украинские военные продолжают рушить логистику оккупантов — разбивают склады с боеприпасами и техникой. Враг не останавливается в своих артобстрелах. Они также пытаются использовать против Украины беспилотники иранского производства, но силы ПВО их сбивают. После взрыва на Керченском мосту более удобной транспортной артерией для переброски военной техники стала железная дорога через Мариуполь, Бердянск и Мелитополь, но этот маршрут более уязвим для ударов.

Карта контрнаступления на юге Украины

Как ранее писал "Телеграф", без моста усложнятся поставки военного назначения в оккупированную часть Херсонской и Запорожской областей. россия тем временем продолжает ракетные атаки по Украине, обстреляв утром 11 октября Запорожье. Оккупанты угрожают городам не только на юге, но со стороны Беларуси открытия второго фронта ждать не стоит, считает советник Офиса президента Алексей Арестович.