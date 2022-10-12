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ВСУ продвигаются на Херсонщине и освобождают села: актуальные карты боев в Украине

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Украинские военные деоккупируют территории
Украинские военные деоккупируют территории

Ситуация на фронте напряженная, но контролируемая

Украинские военные продолжают контрнаступление даже пока Украина под масштабными ракетными ударами со стороны россии. В Херсонской области украинские военные продолжают систематически ликвидировать военных рф, технику и объекты в тылу. Также есть данные о продолжении контрнаступательной операции.

Как говорится в отчете Института изучения войны, украинские военные продолжают деоккупацию на восток от реки Оскол в сторону Кременной и Сватово. Враг при этом атакует в Донецкой области.

Военная ситуация на 12 октября видна на карте — украинские военные продвигаются.

Карта боевых действий в Украине 12.10
Карта боев в Украине

Восток Украины

Россияне заявили про удары украинских сил в Харьковской и Луганской области в пределах 15-20 км от Сватово. Оккупанты боятся, что ВСУ готовятся к штурму на еще одном направлении — под Купянском на линии Первомайское-Киселевка, а аткже, что на Сватово и Кременную готовится масштабное наступление. Украинские вооруженные силы не сообщали про активизацию действий на этом направлении.

Карта боевых действий Сватово Кременная 12.10
Карта контрнаступления на востоке

В Донецкой области враг пытается прорваться в районе Бахмута, а также к северо-востоку и югу от него. Также под атакой район Первомайского на запад от Авдеевки.

Карта боевых действий в Донецкой области 12.10
Карта боев в Донецкой области

Юг Украины

Украинские военные хранят оперативное молчание, но российские заявляют про атаки по их позициям на севере и западе Херсонской области. ВСУ уничтожают системы ПВО и места дислокации оккупантов на юге Украины. По последним данным от ОК "Юг", украинскими войсками закреплен успех по освобождению Нововасильевки, Новогригорьевки, Новой Каменки, Трифоновки и Красного в Бериславском районе. Украинские Силы обороны нанесли 9 авиационных ударов преимущественно армейской авиацией по районам сосредоточения живой силы, вооружения и техники оккупантов на Бериславщине и в Николаевском районе. Уничтожен склад боеприпасов неподалеку от Дудчан и пункт управления и узел связи в районе Суханового. Существенно повреждены 2 вражеских самоходных артиллерийских установки "Гвоздика" и БТР.

Карта боевых действий Херсон 12.10
Карта контрнаступления на юге Украины

Как ранее сообщал "Телеграф", из-за ракетной атаки по Украине, союзникам пришлось пересмотреть поставки вооружения в Украину и добавить в списки системы ПВО. В частности, США ускоряют передачу Украине ПВО NASAMS.

Теги:
#Херсонская область #Карта #Война #Сватово