Любовь украинцев к "бавовне", охота на предателей и российские фейки: главные заявления из интервью Малюка

Глава ведомства дал ответы на крайне важные вопросы, которые являются топ-темами для обсуждения среди мирового сообщества

Исполняющий обязанности главы Службы Безопасности Украины Василий Малюк дал интересное интервью для издания "Интерфакс-Украина", в котором прокомментировал важные вопросы о трагедии в Еленовке, предателях Родины, работе СБУ на фронте, женщин-агентов, российских фейках, УПЦ ПМ и другие.

В этом материале "Телеграф" решил собрать наиболее интересные тезисы должностного лица

О Крымском мосте

Начну с того, что россияне и здесь демонстрируют свой непрофессионализм – я о том псевдоследстве, которое они ведут по поводу инцидента на Крымском мосту. В своем "расследовании" пришли к тому, что к подрыву моста якобы причастен мой коллега по силовому блоку Кирилл Буданов и ГУР МО в целом.

Я уверяю вас, что это не так. И мы понимаем, что россияне вообще далеки от реальности. А что произошло на самом деле – об этом мы сможем подробно поговорить после победы. У нас многое происходит. А на Крымском мосту, пожалуй, не тем горючим заправился какой-то грузовой автомобиль, и есть то, что имеют. Время расставит точки над "i".

О взрывах на оккупированных территориях

Просто мы, украинцы, очень любим "бавовны". Даже в этом кабинете "бавовна" стоит в вазе, она радует глаз. Но разве мы виноваты, что россияне не умеют с ней обращаться правильно? Думаю, у них еще не раз будет возможность поучиться этому.

На временно оккупированных территориях там, то там что-то взрывается. Кто-то пьет некачественный кофе, кто-то некачественным горючим заправляется. Понятно, что происходят процессы. Раскрыть карты и сообщить, как это происходит и кто за этим стоит, я пока не могу, поскольку это может подвергнуть опасности небезразличных патриотов. Всему свое время.

Об агентурной работе женщин

Хочу отдельно поблагодарить женщин. Это лучшие агенты, настоящие амазонки в сфере контрразведывательной деятельности, проводящие мегафилигранные агентурные проникновения, многие операции успешно реализованы благодаря агентурному женскому присутствию.

Это бесценный опыт. Некоторым из них памятники при жизни нужно ставить. Кто-то уже прошел через пластическую хирургию и смену учредительных данных, чтобы не подвергаться опасности.

О топовых предателях

Назову несколько топовых, "зачетных" госпредателей. Один из них – полковник Кулинич, которого мы задержали вместе с ДБР.

Кулинич – бывший глава Крымского главка, офицер по особым поручениям Главы СБУ. Службой проведена беспрецедентная филигранная разработка и последующая реализация, осуществленное агентурно-техническое проникновение в ряды ФСБ. Мы извлекли все файлы, где он реально докладывал в Москву информацию, в том числе и секретную, о ситуации в нашей стране, в Службе, как они пытались влиять на всевозможные процессы. Но мы пока детали не разглашаем, поскольку идет следствие, в дальнейшем все станет понятным.

Еще один госпредатель – полковник Рябуха – руководитель Харьковского института подготовки юридических кадров. Он должен был учить молодое поколение, а на самом деле работал на врага. Не просто агент, то есть тот, кто сам собирает информацию, а он был резидентом. У него на связи были другие персоны.

О том, почему Богуслаева задержали только сейчас

Сбор качественной доказательной базы также требует времени. Мы ведь хотим не просто задержать преступника, но и сделать так, чтобы он оказался в тюрьме. Кстати, пока суд избрал ему меру пресечения – содержание под стражей, поэтому она не сможет выйти под залог.

О СБУ на фронте

Очень эффективно сегодня работает Департамент контрразведки СБУ. На таком же высоком уровне находится и военная контрразведка – она полностью переформатирована. Это люди, живущие на линии фронта. Сформированное подразделение, выполняющее специальные задачи, в том числе по уничтожению вражеской техники. Они показывают фантастические результаты – только одни танки уничтожены 93, ждем когда будет 100.

Но это война – сегодня, к сожалению, мы имеем и 19 потерь. Это наши герои, отдавшие жизнь, исполнившие военную и профессиональную обязанность, сделали все для нашей победы. Это не только "альфовцы", но и сотрудники других подразделений.

О доказательствах преступлений россиян

Все улики собираются. И речь идет не только о гласно собранных доказательствах, то есть осмотрах места происшествия и других, но и обилии негласно собранных – полученных во время негласных розыскных мероприятий. Это и видео, и аудио, переговоры оккупантов.

И когда прокурор Международного уголовного суда Карим Хан увидел наши материалы, он сказал "hard and heavy", что означает высший пилотаж документирования такой разновидности преступлений.

О российских фейках

Хочу подчеркнуть, что, несмотря на значительную помощь международных партнеров, никаких иностранных подразделений в Украине нет. Есть только отдельные неравнодушные иностранцы, приехавшие помогать Украине. Но это не носит массового характера, как пытаются показать пропагандисты.

Такие же мифы о "управлении извне" или согласовании. У нас есть Верховный Главнокомандующий – Зеленский, который ставит четкие задачи и мы их выполняем. Априори не может быть какого-то согласования еще с кем-то – мы суверенное государство.

Об УПЦ МП

Понятно, что эта среда является идеальным полем для функционирования вражеской резидентуры. Поэтому это направление мы качественно отрабатываем… Если взять период с начала войны, то открыли 23 уголовных производства по таким персонажам, уже есть 33 подозреваемых – от классических агентов сбора глубинной информации до банальных корректировщиков огня в рясах.

О теракте в Еленовке

У нас есть серьезные доказательства, в том числе полученные негласно. Ряд вернувшихся "азовцев" также дают важные показы. Не буду вдаваться в детали, но скажу, что по последним данным, там были использованы, в том числе, так называемые "шмели".

Вообще в Еленовке было страшное отношение к нашим заключенным – именно там враги жестоко издевались над нашими бойцами, нарушая все договоренности.

Ранее "Телеграф" сообщал, как экс-глава СБУ Валентин Наливайченко дал интересное интервью, в котором рассказал о ядерном шантаже россии, страхе армии путина, шести бомбах на ЗАЭС и прочее.