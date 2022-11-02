Предстоящая поездка в Крым и самая большая ошибка Украины: главное из нового интервью Зеленского

Украинский гарант ответил на самые распространенные вопросы, интересующие все мировое сообщество

Президент Украины Владимир Зеленский пообщался с журналистами чешского телевидения и рассказал в своем новом интервью о том, какие полномасштабные российские вторжения изменили украинцев, поднял вопрос масштабной поддержки чешских граждан и отношения между странами. Не забыл украинский гарант и прокомментировать военные преступления кафиров, а также будущую полноценную победу Украины над агрессором.

В этом материале "Телеграф" решил собрать важнейшие положения украинского лидера, на срок правления которого пришлась сверхтяжелая ноша российского вторжения.

Подталкивание к компромиссам с агрессором

Я думаю, что некоторые лидеры стран, конечно же, хотели бы… Я не хочу сейчас давать свою оценку этому, потому что это неважно. Для меня не важно, что кто-то пытается подтолкнуть меня… Мы уже там были (в переговорах с рф – ред.). Для нас там ничего нового, никаких сюрпризов. Я уже знаю, чем эта история закончится. Поэтому я не хочу ждать конечности, потому что это не будет "счастливым концом" с этой страной, с этим "соседом". Мы должны построить очень прагматические отношения, потому что они очень опасны, они очень велики. Сейчас мы видим результаты их политики.

Возвращение к переговорам

Они сумасшедшие, они больны? О чем с ними говорить, если они атакуют нас 54 ракеты за пол дня? Эти люди как будто живут на другой планете.

Закончится ли война, если Крым и Донбасс останутся у россии

У нас уже есть опыт замороженного конфликта. Каждая из сторон будет ждать, пока мы будем готовы деоккупировать их. Поэтому это не о мире и не о конце войны. Разговор о переговорах и компромиссах с россией будет возможен только когда он уйдет за пределы 1991 года. Они (россияне — ред.) могут ждать, когда мы деоккупируем наши территории — мы потеряем много людей, и они потеряют много людей. Это трагедия, потому они могут отступить за наши границы и все. Потом они могут сказать: давайте искать не компромисс, а какое-нибудь решение, как жить в ближайшие сто лет.

О предстоящей поездке на крымский полуостров

Я поеду в Крым. Я очень хочу увидеть море сразу после победы Украины. Однако что делать зимой на море? Я поеду туда, когда будет тепло.

Ядерный шантаж

В связи с тем что такая угроза существует, я вообще не хочу ее оценивать. Но я не думаю, что мы должны этого бояться. Они могут что-то делать, а могут и не делать, но мы не должны серьезно относиться к ним. Ультиматумам и давлению с целью выполнения их условий путем применения оружия.

Беспечность — самая большая ошибка

Мы в Украине в течение 30 лет не строили сильную систему безопасности, потому что не ожидали от них столь агрессивных шагов. Это была самая большая ошибка нашей страны, украинской политики

Приоритеты после победы

После этой войны особенно предметно все будут относиться к безопасности. Я считаю, что безопасность станет приоритетом номер один. Мы разобьем россия на нашей земле, но это не значит, что не вернется через 10-20 лет. Хочется верить, что они изменят свое отношение к миру и своему обществу.

Ранее "Телеграф" сообщал, как украинский президент Владимир Зеленский в своем предыдущем интервью немецкому изданию прокомментировал риски ядерного удара по Украине, партнерство с Европой, а также объяснил, кто из лидеров государств-партнеров поддерживал его наибольшее начало полномасштабного российского вторжения.