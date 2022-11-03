Укр

Около 6 в день: эксперты подсчитали количество убитых в Украине российских офицеров

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Уничтоженная российская техника
Уничтоженная российская техника

Данные поступили с российских источников, то есть реальная цифра может быть еще выше

За все время российского вторжения в Украину ВСУ удалось ликвидировать почти полтысячи высших офицеров оккупационной армии.

Как сообщается в телеграм-канале Страткома ВСУ, соответствующие данные получили эксперты OSINT (разведка по открытым источникам). По их данным, по состоянию на 1 ноября потери среди российских офицеров составили 1402 человека, то есть около 5,7 в день.

Отмечается, что из общей численности доля старших офицеров составляет 26%.

Эти данные основаны на сообщениях о гибели или похоронах, которые поступили с российской стороны, то есть реальное число может быть еще выше.

Таким образом удалось получить информацию о ликвидации в Украине:

  • 2 генерал-лейтенантов;
  • 8 генерал-майоров;
  • 44 полковников;
  • 98 подполковников;
  • 193 майоров;
  • 279 капитанов;
  • 471 старших лейтенантов;
  • 235 лейтенантов;
  • 72 военных другого ранга.

Как сообщалось ранее, в настоящее время наиболее ожесточенные бои в Украине идут на Донецком направлении. В частности, продолжается атака на Бахмут и населенные пункты вокруг него. Согласно данным из российских источников, к юго-западу от Донецка началось новое наступление — оккупантов интересует район Угледара.

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#Украина #Россия #Война