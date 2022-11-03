Около 6 в день: эксперты подсчитали количество убитых в Украине российских офицеров

Данные поступили с российских источников, то есть реальная цифра может быть еще выше

За все время российского вторжения в Украину ВСУ удалось ликвидировать почти полтысячи высших офицеров оккупационной армии.

Как сообщается в телеграм-канале Страткома ВСУ, соответствующие данные получили эксперты OSINT (разведка по открытым источникам). По их данным, по состоянию на 1 ноября потери среди российских офицеров составили 1402 человека, то есть около 5,7 в день.

Отмечается, что из общей численности доля старших офицеров составляет 26%.

Эти данные основаны на сообщениях о гибели или похоронах, которые поступили с российской стороны, то есть реальное число может быть еще выше.

Таким образом удалось получить информацию о ликвидации в Украине:

2 генерал-лейтенантов;

8 генерал-майоров;

44 полковников;

98 подполковников;

193 майоров;

279 капитанов;

471 старших лейтенантов;

235 лейтенантов;

72 военных другого ранга.

Как сообщалось ранее, в настоящее время наиболее ожесточенные бои в Украине идут на Донецком направлении. В частности, продолжается атака на Бахмут и населенные пункты вокруг него. Согласно данным из российских источников, к юго-западу от Донецка началось новое наступление — оккупантов интересует район Угледара.