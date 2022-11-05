"Был великим украинцем": коронавирус убил бесстрашного воина

Юрий Бутусов рассказал пронзительную историю о герое, который всегда побеждал врага, но оказался беззащитным перед ковидом

Журналист Юрий Бутусов, объяснивший недавно особенности операции разведки по уничтожению российских вертолетов в Пскове, часто бывает на фронте, где встречает настоящих героев, Украинцев с большой буквы.

Об одном из них главред издания "Цензор.Нет" рассказал на своей странице в социальной сети.

С бесстрашным бойцом по имени Сергей Шутьков журналист познакомился во время войны, когда увидел невероятное видео с его видеокамеры во время боя 5 сентября в селе Пески. Тогда он со своими товарищами из 56-й мотопехотной бригады атаковал по чистому полю на броне российскую позицию, запрыгнул в российскую траншею и вплотную с двадцати метров завалил автоматом и гранатами не менее 6 российских военных.

По профессии Сергей был промышленным альпинистом, где привык к постоянному риску и тяжелой работе. А в жизни он был активным гражданином, участвовавшим во всех националистических и протестных движениях, во всех революциях, боролся с режимом Януковича. Бегал на суды, например, к Сергею Мельничуку и другим активистам протестного движения, которым при Януковиче рисовали статьи. У него была сложная и трудная жизнь, полная испытаний.

Сергей был одним из первых участников "Патриотов Украины", добровольцем воевал в составе "Азова" в 2014-м увольнял Марьинку и Мариуполь. Воевал на фронте во время активной фазы, затем служил в полиции.

"Шутьков – резкий во взглядах, но надежный в команде, самостоятельный, пошел 24 февраля на войну добровольцем. Он мог попасть по своим данным и опыту в любой спецназ, но выбрал для службы пехоту, обычную пехотную роту 56-й мотопехотной бригады. И в передовой пользовался огромным авторитетом среди товарищей. Он без колебаний шел в огонь, но всегда здраво мыслил, быстро и грамотно действовал", — рассказывает Юрий Бутусов.

Сама атака 5 сентября взвода сержанта Ангелуша, о видео которой шла речь, выглядела отчаянным героизмом: почти без огневой поддержки, тактики и поддержки. Тогда из боя не вышло 15 наших воинов, вернулось только 6, в том числе Шутьков, и это было чудом, что они вообще ворвались в российскую траншею.

В короткий отпуск после адского ближнего боя Сергей вместо госпиталя… поехал повоевать с товарищами под Купянск, взорвался там на своей машине на противотанковой мине, но кроме мелких обломков и швов снова уцелел и собирался возвращаться на фронт.

К сожалению, в Киеве Сергей внезапно заболел коронавирусом, из-за которого у него оторвался тромб, и мужчина ушел из жизни в инфекционной больнице…

"Я не мог поверить в это сразу. Он был высокий, очень коренастый, мощный, энергичный, целеустремленный, он был как скала. Но все эти стрессы и испытания не прошли бесследно, его огонь погас за мгновение. Ему было 40 лет… Всю свою жизнь он посвятил борьбе за себя и за народ так, как он это видел. Он был искренним и способным на поступки, которые казались невозможными. На войне он был идеальным солдатом, на которого командиры опирались в любой затруднительной обстановке", — сокрушается автор рассказа.

По его словам, у Сергея не было своей семьи, не было детей. Остались его родители и брат, очень его любивший, осталась подруга.

"И осталась наша память о незнакомом человеке, который был великим украинцем и отдал жизнь за каждого из нас как солдат. Остается наша память…", — уверен Юрий Бутусов.

И хочется верить, что память о героях, которые защитили страну в трудный для нее час, будет жить вечно.

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