Сколько времени США еще смогут вооружать Украину: эксперт назвал срок

Сергей Кузан оценил "Телеграфу" риски срыва поставок оружия после выборов в Конгресс

Результаты промежуточных выборов в Конгресс Соединенных Штатов Америки не принесут какого-либо кардинального изменения в политике Вашингтона касаемо вооружения Украины. Поэтому поставки оружия для Вооруженных Сил продолжатся без срывов и угрозы остановки контрактов или финансирования.

Такой прогноз "Телеграфу" озвучил военный эксперт Сергей Кузан, комментируя вопрос, хватит ли предоставленного США вооружения для Украины, чтобы эффективно продолжать войну против россии, если внезапно Штаты сократят поддержку.

"Во-первых, за весь силовой блок и сферу безопасности отвечает все же президент США и его вертикаль. Соответственно, и президент Джо Байден, и министр обороны Ллойд Остин, и вся силовая вертикаль, поддерживают помощь. Во-вторых, те процессы, которые уже запущены, работают. То есть, уже приняты нормативные акты и уже выделяются средства. Таким образом, в ближайшее время (в ближайшие месяцы) мы будем точно получать всю помощь в тех же объемах, которые ранее были предусмотрены", — отмечает он.

Кроме того, как добавил Кузан, военно-промышленный комплекс Соединенных Штатов уже получил заказы от правительства США на изготовление вооружения. Следовательно, отмотать назад или заморозить этот процесс почти нереально.

"А если говорить об изменении политики (относительно помощи Украины, — Авт.), то в целом мы видим поддержку Республиканской партии. Конечно, в Палате представителей есть лидер республиканцев, который высказывался и делал такие неоднозначные заявления, но это не изменит общую политику этой политической силы. В основном Республиканская партия поддерживает как раз нас в войне и помощь для Украины", — отмечает эксперт.

Сергей Кузан подчеркивает также, что существует вопрос отдельных сторонников экс-президента США Дональда Трампа — трампистов, "но их на сегодняшний день есть три-четыре десятка человек".

"Они есть, так сказать, с крайней правой стороны. Так же есть и крайние левые. Если помните, речь идет о среде бывшего президента Барака Обамы, которые в той или иной форме выступают за завуалированные "дополнительные необходимые проверки", что, мол, "надо сконцентрироваться на собственной политике, на улучшении уровня жизни своих граждан" и т.д. Это такая типичная политика изоляционизма, которая на самом деле играет на руку кремлю и Китаю. Но даже по результатам этих выборов не будет такого существенного изменение курса государства. То есть да, республиканцы потенциально получат большинство в Палате представителей, их процент растет, однако все же сторонников такого изоляционистского курса даже в самой Республиканской партии меньшинство", — объясняет он.

Эксперт к тому же напомнил, что все законопроекты, ранее принимавшиеся Конгрессом на выделение дополнительных средств для Украины, финансирование вооружения и т.д., получали двухпартийную поддержку.

"Другими словами, это не было, что их именно демократы принимали, а республиканцы были против. Поэтому вопрос Украины как раз объединяет обе партии, их традиционный скелет без крайних левых и крайне правых отклонений", — говорит Кузан.

По его убеждению, именно для такого двухпартийного политического скелета "так называемый deep state (глубинное государство) остается все же принципиальным вопросом, чтобы поддержать Украину и не дать россии победить".

Напомним, промежуточные выборы в нижнюю палату парламента США состоятся 8 ноября, и есть риски, что большинство там могут получить представители Республиканской партии, ранее критиковавшие администрацию Джо Байдена и правящую партию по увеличению вооруженной поддержки Украины в войне против россии.

"Телеграф" также сообщал, что на днях Украина наконец-то получила долгожданное тяжелое вооружение из Германии, США и Испании. В частности, оборону Украины от российского агрессора усилят современные зенитно-ракетные комплексы NASAMS и Aspide.