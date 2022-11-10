Фуры с гуманитаркой на старте: Ким прокомментировал информацию об освобождении важного города

Ким пока не может поделиться абсолютно всей информацией, но он уверяет украинцев, что их ждут хорошие новости

Вооруженные силы Украины начали продвижение на юге страны. Утром 10 ноября в сети появилась информация о том, что украинские военные освободили город Снигиревку Николаевской области и подняли там флаг Украины.

Информацию прокомментировал глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в эфире национального телемарафона. Он сообщил, что для города уже готовят гуманитарную помощь и 11 ноября она, вероятно, будет отправлена.

"Мы будем ждать официальных сообщений от ВСУ. От себя скажу, что сейчас представители власти района уже, скажем так, близко. Чтобы не открывать все карты: мы готовим гуманитарную помощь, фуры с едой, "Старлинками", генераторами", — сказал Ким.

Глава Николаевской ОВА отметил, что помощь людям в городе, который долгое время находился под оккупацией, будет отправляться сразу.

"Я тоже хочу с вами всеми поделиться, но должен ждать официальных подтверждений. Но я знаю, что все хорошо", – подытожил Виталий Ким.

Также намек на хорошие новости об освобождении города дал глава Офиса президента Андрей Ермак. В своем Telegram-канале он сделал короткий пост, состоящий всего из одного смайлика птички, но єтого біло достаточно, чтобі украинці поняли, о чем речь.

Стоит отметить, что Снигиревка является важным городом с точки зрения плацдарма, где российские оккупанты занимают укрепленные позиции. Об этом руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко ранее сообщил изданию "РБК-Украина". По его словам, освобождение Снигиревки и выход на этот плацдарм имеет большое значение для всей дальнейшей линии фронта северо-западнее Херсона

Сгиниревка на карте

Напомним, что 10 ноября в рф сделали заявление о том, что российская армия отступает из Херсона и будет организовывать оборону по левому берегу Днепра.