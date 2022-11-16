Как зима повлияет на ход боевых действий в Украине?

Погода может помешать украинским вооруженным силам

Через две недели в Украину придет зима, вместе с ней возникает вопрос, смогут ли войска на фронте нормально функционировать в условиях холода. После отступления из Херсона, которое освободили украинские силы 11 ноября, россияне опрокинули остатки своих подразделений на другие территории. Сейчас они готовятся к действиям против потенциального украинского наступления. Хотя их попытки удержать позиции останутся безуспешными, ведь наша армия не будет останавливаться. Кроме того, в дальнейшем россия будет пытаться лишить мирное население тепла, обстреливая объекты энергетической инфраструктуры. Начало зимы уже начинает формировать мнения о военной стратегии. Для украинских сил сейчас важно решить условия транспортировки необходимого вооружения для успешного проведения операций. А также найти пути победы в битвах до того, как маневрирование станет сложным. Об изменениях ситуации в поле боя неоднократно указывают аналитики Европы и США.

Что означает зима для ВСУ?

Болотистая почва и глубокий снег усложнят быстрое передвижение войск и их транспортных средств. Именно поэтому самым положительным вариантом для скорых маневров будет суровая зима с промерзшей землей.

"Мы знаем, что почва на юго-востоке Украины становится особенно сложной для продвижения, когда она влажная. И поэтому я считаю, что колесным транспортным средствам будет труднее двигаться, — указал бывший командующий Сухопутными силами США в Европе генерал-лейтенант Бен Годжес.

Прогнозы в этом плане не слишком позитивные. По данным расчетов мировых прогностических центров, ожидается, что сильных морозов этой зимой не будет, как и обильных снегопадов. А вероятность длительных периодов очень холодной погоды с минимальной температурой -25...30 градусов в Украине очень низкая.

По словам Бена Годжеса, это замедлит передвижение войск, но не помешает Украине использовать HIMARS и другие высокоточные системы большой дальности, которые мы очень эффективно используем против российской обороны и российских сетей снабжения.

К тому же, наши воины становятся все более подготовленными. Несколько стран предоставили ВСУ одежду и оборудование для холодной погоды, укрытия. В то время как российские войска, находящиеся на юге и востоке Украины, находятся в конце длинной, истощенной и хрупкой цепи снабжения. Оккупационные силы очень деморализованы о чем сообщает Генеральный штаб.

"Отмечается низкий уровень морально-психологического состояния личного состава вражеских подразделений, которые находятся в Запорожской области. Это последствия неудовлетворительных условий содержания, плохой экипировки, постоянной задержки и неполных выплат денежного довольствия, а также пренебрежительного отношения военного руководства к подчиненным", — говорится в сообщении.

Эффективность нашей армии будет поддерживаться дисциплиной и тренировками солдат. Они должны знать, как держать в тонусе свое физическое и эмоциональное состояние.

Как зимняя погода повлияет именно на боевые действия?

По мнению военного эксперта Петра Черника, на фронте все перейдет в длительные артиллерийские дуэли. И чем больше новой ствольной артиллерии мы получим от наших западных партнеров, тем лучше. С этим не так все плохо, ведь, как ранее сообщал "Телеграф", один из последних пакетов США довольно интересен.

Обе стороны будут использовать дальнобойную артиллерию и беспилотники для прицелов по линии снабжения и складах снабжения, чтобы истощить ресурсы противника. В то же время, туман и снежные бури могут повлиять на способность каждой из сторон распознавать артиллерийские цели, если только они не используют инфракрасное оборудование.

Атаки на инфраструктуру

Россия не раз осуществляла атаки на гражданские жилые районы, электростанции и водопроводные сооружения. Вероятно, они будут продолжать эту стратегию в течение зимы. Сегодня люди запасаются топливом, например дровами, и покупают печи и жаровни. Больницы покупают собственные генераторы.

Стратегией россии сейчас руководит генерал Сергей Суровикин, новоназначенный командующий Объединенной группировки войск во вторжении россии в Украину. Его назначение поздравил, в частности, Рамзан Кадыров, а правозащитники и британские военные давно говорят о его особой жестокости. Он известен своей беспощадной тактикой при командовании операциями в Сирии и других местах. Его подходом к войне против Украины стал терроризм против гражданского населения и объектов инфраструктуры, а также стремление усилить международную обеспокоенность. Именно поэтому для ракетных атак россия применяет крылатые ракеты, реактивные снаряды, иранские беспилотники. Так, рф за день выпускает по территории Украины не одну-две ракеты, как это было раньше, а 40 или больше, а затем ждет и повторяет подобный удар снова. Они выбирают цели, которые, по их мнению, могут повлиять на желание украинского народа и правительства продолжать войну.

Сергей Суровикин

"Россия считает, что если люди будут мерзнуть и будут отчаиваться, они могут восстать против своего правительства", — говорит Марина Мирон, исследовательница обороны из Королевского колледжа Лондона.

Украина подготовлена к любым сценариям

Премьер Денис Шмигаль сообщил, что по состоянию на 8 ноября к теплу подключены почти 60% всех объектов по Украине. По его словам, южные регионы Украины подключают к отоплению медленнее, но этот процесс там тоже начат. Впрочем, отмечаем, что это заявление было сделано за неделю до массового ракетного обстрела Украины 15 ноября.

"Пока мы закупаем резервное оборудование, готовятся дополнительные пункты обогрева, активно ведем переговоры с международными партнерами о доставке в Украину необходимого оборудования и техники, чтобы все быстро отремонтировать и быть готовыми к разным ситуациям", — рассказал глава правительства.

Следует быть готовыми к перебоям с тепло- и водоснабжением зимой. Кроме того, важно рационально использовать электроэнергию и сохранять тепло, чтобы облегчить балансировку системы и дать специалистам время на ее восстановление при новых повреждениях.