Враг пытается окружить Бахмут: актуальные карты боев в Украине

Враг продолжает поливать огнем украинских военных и мирных граждан

Россияне не останавливают наступление на востоке Украины. Враг атакует не только в районе Авдеевки и Бахмута. Ограниченные штурмы оккупанты провели к северо-западу от Сватово, чтобы восстановить утраченные позиции.

Как отмечается в сводке Института изучения войны, украинские силы продолжают контрнаступление в районе Кременной. На юге враг продолжает окапываться.

Оккупанты укрепляют оборону южнее Днепра в Херсонской области. Также укрепляется район наземных коммуникаций Крыма с югом Херсонщины.

Карта военных действий в Украине

Восток Украины

Враг продолжает попытки вернуть утраченные позиции северо-западнее Сватово, в том числе и в районе Купянска. Атака отражена на Стельмаховку, россияне заявляют о наступлении на Новоселовское. Якобы их цель — перекрыть доступ к трассе. Бои в районе кременной продолжаются, враг атаковал в сторону Дибровы на юго-западе от Кременной. Россияне заявляют про наступление Сил обороны Украины на северо-запад от Кременной.

Карта боевых действий на северо-востоке Украины

В Донецкой области враг сосредоточил основные усилия наступления. В районе Северска, Бахмута, Андреевки концентрируются войска рф, желая окружить Бахмут. Россияне заявляют про продвижение на новые высоты на юго-восточной окраине города. Медленное продвижение в районе Бахмута уже оправдывают вагнеровцы. После преувеличения своих заслуг в наступлении на э том направлении, они создают "картинку" что дело не во взятии города, а в ослаблении украинских сил.

В районе Авдеевки враг также пытается прорваться к юго-западу, в частности в районе Марьинки, Красногоровки. На западе Донецкой и востоке Запорожской области оккупанты ведут оборонные операции. Враг продолжает укреплять позиции на этом направлении.

Карта боев в Донецкой области

Юг Украины

В Херсонской области враг продолжает строить укрепления. Правобережье Днепра в Херсонской области под обстрелом врага. Украинские силы в долгу не остаются — ведут огонь по российским войскам вдоль восточного берега Днепра в районе Новой Каховки, Каховки и Любимовки, а также в тылу русских в Чаплынке и Скадовске. Также "прилетает" и в западной части Запорожской области.

Враг выстраевает укрепления возле линий логистики южной Херсонщины с Крымом. Создаются оборонительные полосы вдоль админгранцы с полуостровом. Враг может использовать Арабатскую стрелку как еще одну линию связи с Крымом, но у нее есть слабые места — 2 моста в районе Геническа.

Карта военных действий в Херсонской области

Ранее "Телеграф" сообщал, что россиян могут отстранить от управления Запорожской АЭС в рамках мониторинга ситуации вокруг станции — россия якобы в этом также заинтересовалась. Также в дальнейшем контрнаступлении ВСУ есть проблемы с деоккупацией Крыма — о них уже начали говорить эксперты. Среди трудностей и военные, и политические.