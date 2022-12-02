"Армия. Язык. Вера". Удар Зеленского по русской церкви в Украине вызвал шквал эмоций в сети

Мнения украинцев по поводу решения СНБО кардинально разделились

Решение Совета по национальной безопасности и обороне Украины поручить Кабмину внести на рассмотрение Рады законопроект о возможном запрете УПЦ московского патриархата вызвало, как и можно было предпололожить, шквал эмоций и обсуждений в сети.

Но, вопреки ожиданиям, украинцы после десяти месяцев агрессии и явной поддержки указанной церковью оккупантов, не выступают единым фронтом за это решение.

Так, патриотически настроенные граждане искренне приветствуют решение СНБО, считая его историческим.

"Если Зеленский и Ко приняли таки решение рас…чить наконец основной оплот москвы здесь в Украине — РПЦ …то безразлично на самом деле какими методами (сейчас все методы норм) — то он войдет в историю", — пишет координатор военного направления в Благотворительном Фонде Сергея Притулы Роман Синицын.

"Долой московских попов", "Круче Томоса", — поддерживают его единомышленники.

В свою очередь, адвокат Муси Найем отмечает тонкую иронию в решении президента и его окружения – таким образом они ответили на объявленную рамзаном кадыровым "священную войну".

Часть пользователей удивляются, почему такое важное решение не было принято сразу после получения Томоса.

"Чтобы победить в войне, нужно сначала было разогнать московскую церковь", "В марте делать это нужно было, для сознательных людей сейчас это не больше фарса", — пишут пользователи.

Не остались в стороне от дискуссии и приверженцы пятого президента Петра Порошенко: они указывают на явное воровство нынешней властью его идей.

"Так и докатился до "Армии, языка, веры", "Где-то плачет в сторонке Петро", — считают они.

Часть комментаторов рассматривают решение властей попыткой похайпиться за счет непопулярной у народа церковной организации. А также припоминают Зеленскому все его "грехи" – от глумления над "получением церковью термоса" до его знаменитого высказывания "какая разница".

"Он/Они будут отслеживать запрос общества, помня при этом, что именно их стеб над термосом принес им благодарность и голоса москвоверующих в 2019. И потерять этот электорат им будет очень тяжело", "Моя мачеха голосовала за Зеленского, потому что Порошенко хотел закрыть ее церковь. Теперь немного разочаруется и в Зеленском", — высказывают такие пользователи свое мнение.

Часть украинцев прогнозируют, каким может быть ответ УПЦ МП на действия властей и предполагают, что на самом деле никакого запрета деятельности не будет, а все закончится лишь "переодеванием" священнослужителей – когда "Паша Мерседес" станет "Пашей-москсвичом".

"Сейчас начнутся крестные ходы в Киев, инспирированные ФСБ", "Хотелось бы, чтобы это гнездо разогнали к чертям, но на 99% уверен, что просто немного нагнут Онуфрия, и тот формально провозгласит полную независимость", "Пчелы против меда, а прихожане УПЦ МП против УПЦ МП", — считают скептики.

Конечно, такие разногласия не могут не огорчать – ведь во время войны и связанных с ней испытаний народ должен быть един в своих решениях и мыслях, направленных на победу. Но, ведь право на собственное мнение является проявлением настоящей демократии, а полное "единомысление" и отсутствие несогласных встречается только на кладбище или в государстве, похожем на нынешнюю рф.

Поэтому нельзя не согласится с пользовательницей, которая резюмировала дискуссию словами, что как бы мы не оценивали решение СНБО, оно показывает, что с сегодняшнего дня начинается "одна из самых интересных страниц" в истории современной Украины. И после первого шага в нужном направлении последуют другие, не менее важные.

Напомним, что перед принятием СНБО важного решения правоохранители провели обыски в ряде храмов УПЦ МП, в ходе которых были найдены доказательства сотрудничества данной церкви с оккупантами и проведение ею враждебной Украине политики.