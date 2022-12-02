"Армія. Мова. Віра". Удар Зеленського по російській церкві в Україні викликав шквал емоцій у мережі

Думки українців щодо рішення РНБО кардинально розділилися

Рішення Ради з національної безпеки та оборони України доручити Кабміну внести на розгляд Ради законопроект про можливу заборону УПЦ московського патріархату викликало, як і можна було припустити, шквал емоцій та обговорень у мережі.

Але, попри очікування, українці після десяти місяців агресії та явної підтримки вказаною церквою окупантів не виступають єдиним фронтом за це рішення.

Так, патріотично налаштовані громадяни щиро вітають рішення РНБО, вважаючи його за історичне.

"Якщо Зеленський і Ко прийняли таки рішення роз…ти нарешті основну оплот Москви тут в Україні — РПЦ … то байдуже насправді якими методами (зараз усі методи норм) — то він увійде в історію", — пише координатор військового спрямування в Благодійному Фонді Сергія Притули Роман Синіцин.

"Геть московських попів", "Круче Томоса ", — підтримують його однодумці.

У свою чергу адвокат Мусі Найєм звертає увагу на тонку іронію у рішенні президента та його оточення – таким чином вони відповіли на оголошену рамзаном кадировим "священну війну".

Частина користувачів дивуються, чому таке важливе рішення не було ухвалено одразу після отримання Томосу.

"Щоб перемогти у війні, потрібно спочатку було розігнати московську церкву", "У березні робити це потрібно було, для свідомих людей зараз це не більше за фарс ", — пишуть користувачі.

Не залишилися осторонь дискусії і прихильники п’ятого президента Петра Порошенка: вони вказують на явну крадіжку нинішньою владою його ідей.

"Так і докотився до "Армії, мови, віри", "Десь плаче осторонь Петро ", — вважають вони.

Частина коментаторів розглядають рішення влади спробою похайпитися за рахунок непопулярної у народу церковної організації. А також нагадують Зеленському всі його "гріхи" — від глумлення над "отриманням церквою термоса" до його знаменитого висловлювання "какая разниця".

"Він/Вони будуть відслідковувати запит суспільства, пам’ятаючи при цьому, що саме їхній стеб над термосом приніс їм подяку та голоси москвовіруючих у 2019. І втратити цей електорат їм буде дуже важко", "Моя мачуха голосувала за Зеленського, бо Порошенко хотів закрити її церкву. Тепер трохи розчарується і в Зеленському", — висловлюють такі користувачі свою думку.

Частина українців прогнозують, якою може бути відповідь УПЦ МП на дії влади та припускають, що насправді жодної заборони діяльності не буде, а все закінчиться лише "перевдяганням" священнослужителів – коли "Паша Мерседес" стане "Пашею-москсвичем".

"Зараз розпочнуться хресні ходи до Києва, інспіровані ФСБ", "Хотілося б, щоб це гніздо розігнали до біса, але на 99% впевнений, що просто трохи нагнуть Онуфрія, і той формально проголосить повну незалежність", "Бджоли проти меду, а парафіяни УПЦ МП проти УПЦ МП", — вважають скептики.

Звичайно, такі розбіжності не можуть не засмучувати – адже під час війни та пов’язаних з нею випробувань народ має бути єдиним у своїх рішеннях та думках, спрямованих на перемогу. В той же час право на власну думку є проявом справжньої демократії, а повне "однодумність" і відсутність незгодних зустрічається тільки на цвинтарі або в державі, схожій на нинішню росію.

Тому не можна не погодиться з користувачкою, яка резюмувала дискусію словами про те, що як би ми не оцінювали рішення РНБО, воно показує, що з сьогоднішнього дня починається "одна із найцікавіших сторінок" в історії сучасної України. І після першого кроку в потрібному напрямку напевне будуть інші, не менш важливі.

Нагадаємо, що перед ухваленням РНБО важливого рішення правоохоронці провели обшуки у низці храмів УПЦ МП, у ході яких було знайдено докази співпраці цієї церкви з окупантами та проведення нею ворожої щодо України політики.