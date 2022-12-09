Россияне стягивают силы под Сватово и угрожают Каховской ГЭС: актуальные карты боев

Донбасс продолжает быть одной из самых горячих точек фронта

На Луганщине продолжаются контрнаступление украинской армии. В ответ на это вражеские солдаты пытаются укрепить имеющиеся позиции рядом со Сватово и улучшить свое положение под Кременной. Также сосредоточие "вагнеровцев" на Бахмутском направлении продолжает серьезные обстрелы, тем самым пытаясь прикрывать очередную попытку наступления. Схожая ситуация происходит и под Авдеевкой.

Более подробно о происходящем на фронте рассказали аналитики Института изучения войны (ISW) в своей свежей сводке от 9 декабря. Специалисты также подчеркивают, что ВСУ стали более активными на юге страны, пока россияне пытаются еще больше милитализировать важные объекты инфраструктуры — Запорожскую АЭС и Каховскую ГЭС.

Общая ситуация на фронте весьма сложная, хотя и контролируемая. Так выглядит актуальная карта боев в Украине на утро пятницы, а более детально мы расскажем далее.

Карта боев в Украине 9 декабря

Восток Украины

Россияне все еще частично остаются на территории Харьковщины, держа линию обороны у границы с Луганщиной. Это им позволяет частично штурмовать позиции ВСУ в Харьковской области — с целью проведения разведки и отвлечения внимания ВСУ. Отдельным силам удается даже прорываться на весьма близкое расстояние к областному центру — не так давно было отбито попытку штурма под Терновой, что в 40 км от Харькова.

Карта боев в Харьковской и Луганской областях

Однако наиболее горячие сосредоточия боев сейчас перемещаются по линии фронта на Донетчине и Луганщине. Так, под Сватово оккупанты стягивают все новые и новые силы в надежде укрепить имеющиеся позиции. Между этим населенным пунктом и границей с рф враг смог создать весьма серьезную систему окопов — общей протяжностью около 60 км. Таким способом они пытаются улучшить свое положение, а в перспективе — помешать ВСУ продвинуться дальше вглубь фронта. Вполне вероятно, что усиление российских сил в районе Сватово связано с ожиданием контрнаступления ВСУ.

Карта боев в Донецкой области

Похожая ситуация сложилась и под Кременной. Украинским защитникам накануне удалось в этом районе отбить российские атаки под Площанкой, Краснопоповкой и Белогоровкой. Россияне же продолжают давить, надеясь прорваться к Лиману. Однако серьезных прорывов украинской обороны пока не наблюдается, поэтому оккупанты кроют позиции ВСУ с помощью артиллерии и авиации.

Сложным участком фронта остается Бахмутское направление. Здесь украинские военные держат оборону под самым Бахмутом, также были отбиты попытки штурма в районе Берестового, Яковлевой, Бахмутского, Опытного, Кудрюмовки и Майорска. Серьезные бои идут и под Авдеевкой — особенно страдают Марьинка и Новомихайловка. К слову, именно на Авдеевском направлении оккупанты не так давно применяли запрещенные зажигательные боеприпасы.

Юг Украины

Украинские военнослужащие проводят очередные серьезные мероприятия в ходе южного контрнаступления, поэтому аналитики ISW отмечают, что особых подробностей о происходящем на данном отрезке фронта сообщать не могут. Пока известно лишь то, что ВСУ успешно обстреливают позиции российских оккупантов в тылу, уничтожая их склады и сосредоточия техники. Среди особо популярных "точек" — Токмак, а также Бердянск Запорожской области.

Карта боев на юге Украины

Не прекращают огонь и вражеские солдаты, целясь по мирным кварталам и гражданской инфраструктуре Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областей. Регулярно достается и Николаеву.

Стоит отметить, что весьма примечательным является заявление российских оккупантов о начале "восстановительных работ" на Каховской ГЭС. Аналитики не исключают, что под видом ремонта враг может заминировать дамбу, чтобы в последствии подорвать этот объект, обвинив ВСУ в провокациях. Вполне вероятно, что украинские защитники будут всячески противиться проведению таких работ с помощью точечного огня.

Активизировались оккупанты и на территории ЗАЭС — перебрасывают туда-сюда свои "Грады", увеличивая количество военной техники на инфраструктурном объекте. Не исключено, что с помощью отдельного вооружения россияне попытаются ударить по югу Днепропетровщины — Никопольскому району, который и так регулярно находится под артобстрелом.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что украинским военнослужащим удалось успешно разгромить одну из "элитных" танковых российских армий. Теперь подразделение в хаотическом порядке пополняют с помощью призывников.

Также мы писали о том, какие новые проблемы у рф появятся благодаря успешным атакам украинцев на военные аэродромы в глубоком тылу врага.