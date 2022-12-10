Ситуация может выйти из-под контроля: генсек НАТО сделал неоднозначное заявление о войне против Украины

В НАТО говорят, что эскалация может произойти уже этой зимой

Российское вторжение в Украину может "выйти из-под контроля" и превратиться в полномасштабную войну россии против НАТО.

Как сообщает норвежское издание NRK, об этом заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг. По его словам, подобное развитие события вполне вероятно, однако он надеется, что этого удастся избежать.

При этом, по его словам, подобное развитие событий может произойти уже этой зимой.

"Он (российский диктатор владимир путин, — ред.) знает, что это (НАТО — ред.) один за всех и все за одного. Важнейшей задачей НАТО является предотвращение полномасштабной войны в Европе, и над этим мы работаем каждый божий день", — сказал он.

Кроме того Столтенберг добавил, что путин не сможет сломить Украину, а его действия заставляют мир мобилизировать больше помощи для нее.

Генсек НАТО также отметил, что из-за вторжения Альянс стал сильнее, чем когда-либо.

Стоит отметить, что заявление Столтенберга о возможной "полномасштабной войне" выглядит двусмысленно, поскольку в Украине она и так уже идет почти 10 месяцев.

Напомним, накануне Столтенберг заявлял, что если россия сможет достичь победы в Украине, то это даст разным мировым диктаторам "зеленый свет" на применения силы против своих соседей.

В конце ноября в Бухаресте прошел саммит, на котором представители стран Альянса пообещали усилить свою политическую и материальную поддержку Украины.