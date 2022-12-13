Враг стягивает силы на востоке и укрепляется на юге: свежие карты боев в Украине

Оккупанты ведут обстрел вдоль линии фронта

Российские войска стягивают силы на востоке Украины, чтобы укрепить оборону от украинских контрнаступательных действий возле границы Харьковской и Луганской областей. Также им нужна поддержка в продолжающемся ограниченном продвижении в Донецкой области.

Как отмечается в отчете Института изучения войны, оккупанты атаковали в районе Сватово и Кременной. Атаки возле Бахмута и Авдеевки продолжаются.

Украинские силы наносят удары по логистике и военным объектам как на востоке, так и на юге Украины. Оккупационные власти укрепляют северные пляжи Крыма.

Карта военных действий в Украине

Восток Украины

Оккупанты атаковали в районе Сватово, чтобы восстановить утраченные позиции. Украинские войска могут сохранять позиции в Новоселовском, несмотря на заявления россии про контроль над населенным пунктом. Враг также продолжает наступательные действия с той же целью к западу от Кременной. Украинские военные продолжают наносить удары по логистике и тылам россиян в Луганской области.

Карта боевых действий на северо-востоке Украины

В Донецкой области идут интенсивные бои. Украинские войска держат оборону в районе Бахмут. Россияне пытаются прорваться для частичного окружения Бахмута. В районе Авдеевки продолжается наступление врага. Бои идут в Марьинке. Враг заявляет о продвижении в сторону Первомайского и Водяного. В западной части Донецкой области оккупанты ведут оборону вблизи Угледара и Большой Новоселки.

Карта боев в Донецкой области

Юг Украины

Враг укрепляет позиции в Херсонской области — проводит диверсионно разведывательные операции, укрепляет рубежи, передислоцирует части. Западный берег реки Днепр под обстрелом. Украинские военные продолжают бить по местам скопления, российским военным объектам и логистическим узлам вдоль линий наземных коммуникаций включая Скадовск, Чаплынку, Раденск и несколько населенных пунктов Запорожской области. Российские оккупационные власти в Крыму усиливают правоохранительные и контрразведывательные мероприятия в Черноморском и Межводном, как вдоль северо-западной береговой линии, так и вдоль трассы, соединяющей северо-западные прибрежные районы Крыма с Симферополем и другими тыловыми районами. На некоторых пляжах появились окопы.

Карта военных действий в Херсонской области

Ранее "Телеграф" сообщал, что оккупанты захватил населенный пункт Курдюмовка. Он находится возле трассы между Бахмутом и Константиновкой, но это продвижение не несет угрозы для ВСУ. Украинские удары по тылам оккупантов в Запорожской области, по мнению экспертов, могут быть признаком грядущего освобождения области.