Оккупанты обстреляли станцию ДТЭК: без жертв не обошлось

Это уже 21-я атака на энергетические объекты ДТЭК со стороны россии

Российские оккупанты продолжают наносить удары по украинским энергетическим объектам, с целью оставить нашу страну без электричества.

На этот раз под интенсивный обстрел попало одно из энергетических предприятий ДТЭК, о чем сообщила пресс-служба компании.

Сообщается, что вследствие удара было повреждено оборудование, а сама станция перестала производить электричество. В компании также отметили, что как только обстрел завершится, специалисты приступят к восстановительным работам.

Вместе с тем в информации указано, что российские удары унесли жизнь одного из сотрудников предприятия, а еще один получил ранения. В каком состоянии находится пострадавший в компании не сообщали.

Всего с начала полномасштабного вторжения оккупанты совершили 21 атаку на объекты энергетической инфраструктуры ДТЭК.

Как сообщалось ранее, с начала полномасштабной войны, после многочисленных ракетных ударов по украинским городам, нашими энергетиками было частично восстановлено электроснабжение на 78% поврежденных россиянами высоковольтных подстанциях и 62% линий электропередачи.

Однако даже если россияне перестанут обстреливать объекты энергетики, то простые украинцы перестанут испытывать проблемы из-за отключений света лишь к лету 2023 года.