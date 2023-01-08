Что такое ад? Откровенный пост военного о жизни в тылу вызвал бурную реакцию в сети

Пост собрал большое количество комментариев со словами благодарности и поддержки украинских защитников

Украинские военные, ежедневно рискуя здоровьем, а порой и рискуя своей собственной жизнью, совершают невероятные поступки в борьбе против российских оккупантов. Однако отношение гражданских людей ко всему происходящему нередко их очень расстраивает.

Защитник нашей страны Виталий Белкин опубликовал на своей странице в Facebook пост о жизни в тылу во время войны, который очень тронул пользователей сети. В нем он рассказал о том, что такое настоящий ад для военных, и это отнюдь не сама война.

Воин отметил, что приезжая с фронта домой, очень страшно видеть равнодушные лица людей вокруг, делающих вид, что ничего не происходит. Туда также можно отнести и "друзей", которые во время войны заняты исключительно своими делами и даже не знают, что их приятель отправился защищать родную страну от захватчиков.

"АД – это когда первые недели засыпаешь только под звук телевизора или радио, потому что необычная тишина давит на мозг. Кто-то под водку, кто-то под транквилизаторы… у каждого по-своему. АД – это когда твои соседи не здороваются с тобой, потому что, либо стыдно им, либо наплевать на все", — написал Белкин.

Своим личным "адом" он также назвал отношение людей к происходящему в целом.

"АД — это когда сходил на сеанс психо-социальной реабилитации, на котором сопливая, накрашенная во все цвета радуги, юная матрешка навязчиво расспрашивает, сколько ЛЮДЕЙ УБИЛ ТЫ… "ЛЮДЕЙ", прикиньте…", — пишет военный.

В связи с этим всем, военным очень тяжело после возвращения домой. Жизнь будто бы делится на две части. Потому зачастую у военных появляется желание вернуться в уже привычную им атмосферу.

"Война не АД. АД – это неблагодарность и неуважение. Вот почему мы хотим обратно. К своим. Где тебя уважают. Где ты свой среди своих", — подытожил военный.

В комментариях под постом пользователи сети выразили всем военным огромную благодарность за то, что они ежедневно борются за свободу своей страны и делают все возможное, чтобы наши граждане могли спокойно жить, насколько это в целом возможно в условиях войны. Вместе с тем украинцы оказали автору поста невероятную поддержку, написав теплые слова о том, как люди в нашей стране гордятся военными и постоянно пытаются помогать всем возможным.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что украинский воин сбил кучу российских ракет с помощью "Иглы", учитывая, что такой вид оружия вовсе не предназначено для подобного вида целей, обычно ним приземляют вражескую авиацию.