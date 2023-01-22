Украина получает танки из Африки: что известно

Танки находятся не в самом лучшем состоянии, поэтому их сначала предстоит отремонтировать

Хотя встреча на базе "Рамштайн" не дала добро на передачу современных западных танков Украине, наши партнеры продолжают отправлять нашей стране боевые машины советской эпохи. Несколько десятков боевых машин передало Украине Марокко.

Так, по данным издания Mena Defense, на прошлой неделе Марокко отправило Украине около 20 танков Т-72Б. Отмечается, что в настоящее они находятся в Чехии в мастерских компании Excalibur Army. Все дело в том, что танки находились не в самом лучшем состоянии, а поэтому чешские мастера доводят их до необходимой кондиции.

В материале говорится, что решение о предоставлении танков с военных складов Марокко украинской стороне было принято еще в апреле прошлого года в рамках саммита "Рамштайн". Также были опубликованы фотографии из чешских мастерских.

"На фотографиях визита премьер-министра Чехии от 9 января можно увидеть старые марокканские танки на ремонтной линии, и самое меньшее, что можно сказать, это то, что глубокое обновление шасси танка указывает что они содержались в очень плохом состоянии и что Марокко не имеет средств для их поддержания в рабочем состоянии", — пишут журналисты.

В СМИ добавляют, что всего на вооружении марокканской армии до последнего времени находилось 148 советских танков Т-72, 136 — Т-72Б и еще 12 — Т-72БК. Все они были закуплены двумя партиями у Беларуси в 1999-2000 годах.

Напомним, ранее мы писали о том, что Кипр готов передать Украине свои танки Т-80У при условии получения от Германии "Леопардов".

Также мы сообщали о том, что хоть Украина и не получила добро на получение танков Leopard 2, однако обучение экипажей для них все же началось.