В Пентагоне заявили об успехах ВСУ на Донбассе: все ближе к стратегическому городу

Украинские солдаты повернули на юг, чтобы сосредоточить свои усилия на Луганске

В США видят, что Вооруженные силы Украины добиваются некоторых успехов вокруг Кременной — стратегического города в Луганской области, развитие которых может вылиться в освобождение новых территорий нашей страны уже этой весной.

Так, по словам, корреспондента Пентагона Джека Детча украинские контрнаступательные действия в районе оккупированной россией Кременной достигают "некоторых постепенных успехов".

"США наблюдают, как украинские контрнаступления в районе оккупированной россией Кременной достигают "некоторых постепенных успехов". Впервые Кременную россия оккупировала в апреле 2022 года", – пишет Детч, со ссылкой на высокопоставленного военного чиновника США.

Кременная

В тоже время издание Politico, также ссылаясь на военных представителей США, пишет, что силы Киева занимают территорию вокруг стратегического города на востоке Луганской области, имея ввиду Кременную.

"Силы Киева занимают территорию вокруг стратегического города на востоке Луганской области, заявил в понедельник высокопоставленный военный представитель США, в преддверии того, что, как ожидается, станет новым контрнаступлением украинских войск, чтобы отбить территорию этой весной", — пишет издание.

В материале отмечается, что стратегический город Кременная рассматривается как ворота в Северодонецк и Лисичанск, два ключевых промышленных центра Донбасса, которые россия захватила прошлым летом.

"Бои вокруг Кременной — это продолжение контрнаступления Украины, начавшегося осенью, когда украинцы пронеслись по северо-восточному Харьковскому региону страны. Теперь украинские солдаты повернули на юг, чтобы сосредоточить свои усилия на Луганске", — говорится в статье.

Директор исследовательской программы Программы российских исследований CNA отметил, что Кременная — один из городов вдоль российской оборонительной линии Сватово-Кременная.

"Освобождение Кременной поставит украинские силы на путь, угрожающий Рубежному, и обеспечит одно из потенциальных направлений наступления на Старобельск, важный российский логистический узел", — добавил он.

Кременная

Напомним, ранее мы писали о том, что военный эксперт Олег Жданов считает, что потеря Кременной для рф, вероятно, может привести к обрушению всего фронта на Луганщине.

Также мы сообщали о том, что в новом отчете Института изучения войны указывается, что россияне атаковали, чтобы восстановить позиции на линии Сватово — Кременная.