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Место решающей битвы: генерал США объяснил, что Украине наиболее важно освободить

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
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Боевые действия в Украине продолжаются уже более 11 месяцев Новость обновлена 30 января 2023, 11:37
Боевые действия в Украине продолжаются уже более 11 месяцев. Фото starkon.city

Пока агрессор удерживает крымский полуостров, мирного неба над Украиной не будет

Именно Крым может стать важнейшим полем битвы, которое может окончательно решить военное противостояние Украины с россией.

Об этом в своем интервью Insider рассказал экскомандующий армией Соединенных Штатов Америки в Европе генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес. По его словам, Украина никогда не будет в безопасности и не сможет полноценно восстановить экономическую составляющую государства, пока страна-агрессор будет удерживать под своим контролем Крымский полуостров.

"Решающей территорией для этой войны является Крым. Украинское правительство знает, что оно не может согласиться с тем, чтобы Россия сохранила контроль над Крымом", — пояснил он.

Ходжес убежден, что деоккупации полуострова можно будет достичь за счет его изоляции благодаря воздушным, а также наземным ударам Вооруженных сил, ведь именно они помогут разъединить и нарушить основные пути сообщения рф с Крымом, а именно Керченского моста и так называемого сухопутного моста.

Генерал-лейтенант также добавил, что в ближайшие несколько месяцев у Украины есть все возможности установить необходимые условия для дальнейшего освобождения Крымского полуострова.

Также Ходжес добавил, что для того, чтобы выгнать оккупационную армию из Крыма, украинским защитникам нужно получить от стран-партнеров танков и высокоточное ударное оружие большой дальности.

Ранее "Телеграф" сообщал, как заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Анатолий Стельмах развернуто пояснил, что будет с Крымом после его деоккупации и очертил главные задачи Украины после избиения оккупантов с территории полуострова.

Добавим, что президент Владимир Зеленский уже обратился к союзникам с призывом собрать еще одно заседание в формате "Рамштайна". На следующей встрече он хочет обсудить передачу Украине дальнобойных ракет и самолетов-истребителей F-16. Будет нелишним при освобождении Крыма.

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#Война #Прогноз #Крим #Деоккупация #Бен Ходжес #Деоккупация Крыма