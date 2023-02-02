Укр

Россияне готовятся к новому ракетному удару по Украине: в ВСУ назвали признаки

Автор
Анастасия Мокрик Анастасия Мокрик
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рф может готовить новый ракетный удар Новость обновлена 02 февраля 2023, 10:37
рф может готовить новый ракетный удар

Враг неоднократно действовал по одному и тому же сценарию перед масштабной атакой

Российские оккупанты могут готовиться к новому массированному ракетному удару по Украине. На это указывают действия захватчиков в Черном море. Сейчас корабельная группировка продолжает маневры и переформатирование.

Об этом начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк рассказала в эфире национального телемарафона.

"Мы наблюдаем, что уменьшилось общее количество корабельной группировки. На данный момент — это 10 единиц, среди которых остался лишь один надводный ракетоноситель, остальные же зашли в пункты базирования, что может свидетельствовать, скорее, об определенной подготовке", — сказала Гуменюк.

По ее словам, оккупанты уже неоднократно придерживались именно такой последовательности действий во время подготовки к новой ракетной атаке по украинским городам.

"Они определенное время играют мышцами в море, демонстрируют свое присутствие и контроль ситуации, а затем заходят в пункты базирования, как правило, готовясь к маневрам по массированному ракетному удару", — отметила Гуменюк.

Кроме того, сейчас шторм не мешает российским захватчикам держать на боевом дежурстве корабли в море. Это тоже может свидетельствовать о подготовке к новым ударам.

Наталья Гуменюк подчеркнула, что считает подготовку рф к массированной атаке вполне вероятной.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что перед прошлым массированным ракетным ударом, который россияне нанесли 26 января, оперативное командование "Юг" предупредило украинцев, заметив активность врага над Каспийским морем.

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#Украина #Россия #Черное море #Подготовка #Ракетный обстрел #Ракетный удар