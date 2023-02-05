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Их существование будут отрицать: что известно про секретный батальон украинцев "Братство"

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
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Работать в глубоком русском тылу согласится не каждый, но на эту работу отбирают лучших. Новость обновлена 05 февраля 2023, 08:49
Работать в глубоком русском тылу согласится не каждый, но на эту работу отбирают лучших.. Фото Иллюстративное фото

Официально Киев не подтверждает наличие подобного формирования, тем более что Западу не нравится такая форма сопротивления

Пока на основных направлениях фронта в Украине продолжаются серьезные бои, продолжается работа и по другим направлениям. Это, в частности, наблюдение и разведка, а также партизанское движение и разнообразные диверсии в тылу врага. Экспертами в последнем являются представители секретного батальона "Братство", существование которого подтвердить любое из имеющихся военных формирований в Украине откажется.

Тем не менее, с тремя его представителями удалось пообщаться журналистам The Guardian. Бойцы рассказали о нескольких успешных операциях, направленных против россиян, и объяснили, в чем именно заключается их работа (и ее сложность).

Издание почти не делится личной информацией военных, озвучивает только имена. 39-летний Алексей и двое его подчиненных — 21-летний Владислав и 23-летний Тарас — говорят, что понимают важность сохранять относительную таинственность вокруг их существования. Собственно, "Братство" можно назвать добровольцами-спецназовцами, которым приходится выполнять отдельные задачи в глубоком тылу оккупантов — на территории российской федерации.

Батальон Братство в Украине
Представители "Братства" во время интервью в одном из парков Киева

"Их работа варьируется от угона высокопоставленных чиновников кремля до разрушения ключевой военной инфраструктуры и сбивания вражеских самолетов на территории россии", — пишет The Guardian.

Считается, что "Братство" имеет особый статус и фактическую независимость от основного состава ВСУ, однако они работают на одну и ту же цель – победу Украины. Набирают в батальон преимущественно гражданских лиц или же отбирают "наиболее ловких" из состава других добровольческих формирований.

Среди задач, о которых они рассказывают, есть и закладка взрывчатки вблизи определенных стратегических объектов рф, и уничтожение вертолета российского военного командования, и "охота" на отдельных российских офицеров, которые могли бы представить интерес для украинской армии. Проведение подобных операций, убеждают представители "Братства", весьма деморализует врага — ведь кому понравится наличие диверсантов на твоей территории?

Конечно, секретность подобного батальона влияет на жизнь самих бойцов. Есть проблемы и с трагическими случаями, когда они теряют собратьев, и с возможностью поделиться впечатлениями о чем-то с родными. Никто из близких людей ребят не знает об их настоящей службе, только смирились с тем, что они на войне. Все это делается для высшей цели, чтобы ничто не могло нарушить секретность и помешать выполнить поставленную задачу.

"[На Западе] могут ждать от нас, что мы подорвем кремль, но пока это не так, — говорит Тарас. — Я считаю, что нужно начинать с маленьких задач, а потом переходить к более сложным. У одного моего друга есть поговорка: "Чтобы уничтожить вражескую военную базу, нужно сначала взорвать собачью будку".

Следует отметить, что набирает обороты в россии и партизанское движение. Некоторые граждане соседней страны все же действительно выступают против преступного режима путина, поэтому совершают подрывы важных объектов инфраструктуры. Об определенных достижениях русских партизан рассказывали в ГУР.

Также Телеграф информировал о том, что против россиян также ведутся и информационные кампании. В частности, хакеры регулярно ломают коды российских телетрансляций, запуская видеоролики с Зеленским.

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#Украина #Россия #Батальон #диверсанты