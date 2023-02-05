Их существование будут отрицать: что известно про секретный батальон украинцев "Братство"

Официально Киев не подтверждает наличие подобного формирования, тем более что Западу не нравится такая форма сопротивления

Пока на основных направлениях фронта в Украине продолжаются серьезные бои, продолжается работа и по другим направлениям. Это, в частности, наблюдение и разведка, а также партизанское движение и разнообразные диверсии в тылу врага. Экспертами в последнем являются представители секретного батальона "Братство", существование которого подтвердить любое из имеющихся военных формирований в Украине откажется.

Тем не менее, с тремя его представителями удалось пообщаться журналистам The Guardian. Бойцы рассказали о нескольких успешных операциях, направленных против россиян, и объяснили, в чем именно заключается их работа (и ее сложность).

Издание почти не делится личной информацией военных, озвучивает только имена. 39-летний Алексей и двое его подчиненных — 21-летний Владислав и 23-летний Тарас — говорят, что понимают важность сохранять относительную таинственность вокруг их существования. Собственно, "Братство" можно назвать добровольцами-спецназовцами, которым приходится выполнять отдельные задачи в глубоком тылу оккупантов — на территории российской федерации.

Представители "Братства" во время интервью в одном из парков Киева

"Их работа варьируется от угона высокопоставленных чиновников кремля до разрушения ключевой военной инфраструктуры и сбивания вражеских самолетов на территории россии", — пишет The Guardian.

Считается, что "Братство" имеет особый статус и фактическую независимость от основного состава ВСУ, однако они работают на одну и ту же цель – победу Украины. Набирают в батальон преимущественно гражданских лиц или же отбирают "наиболее ловких" из состава других добровольческих формирований.

Среди задач, о которых они рассказывают, есть и закладка взрывчатки вблизи определенных стратегических объектов рф, и уничтожение вертолета российского военного командования, и "охота" на отдельных российских офицеров, которые могли бы представить интерес для украинской армии. Проведение подобных операций, убеждают представители "Братства", весьма деморализует врага — ведь кому понравится наличие диверсантов на твоей территории?

Конечно, секретность подобного батальона влияет на жизнь самих бойцов. Есть проблемы и с трагическими случаями, когда они теряют собратьев, и с возможностью поделиться впечатлениями о чем-то с родными. Никто из близких людей ребят не знает об их настоящей службе, только смирились с тем, что они на войне. Все это делается для высшей цели, чтобы ничто не могло нарушить секретность и помешать выполнить поставленную задачу.

"[На Западе] могут ждать от нас, что мы подорвем кремль, но пока это не так, — говорит Тарас. — Я считаю, что нужно начинать с маленьких задач, а потом переходить к более сложным. У одного моего друга есть поговорка: "Чтобы уничтожить вражескую военную базу, нужно сначала взорвать собачью будку".

Следует отметить, что набирает обороты в россии и партизанское движение. Некоторые граждане соседней страны все же действительно выступают против преступного режима путина, поэтому совершают подрывы важных объектов инфраструктуры. Об определенных достижениях русских партизан рассказывали в ГУР.

Также Телеграф информировал о том, что против россиян также ведутся и информационные кампании. В частности, хакеры регулярно ломают коды российских телетрансляций, запуская видеоролики с Зеленским.