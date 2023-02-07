Кабмин дал добро на новых глав трех областей: что о них известно

Теперь новых глав ОГА должен утвердить Зеленский

После увольнения нескольких глав ОГА украинский Кабмин поддержал назначение новых политиков на их место. Новых глав получат такие области — Днепропетровская, Запорожская и Херсонская.

Об этом сообщила пресс-служба правительства.

Так, Днепропетровской областью теперь будет руководить — Сергей Лысак, Запорожской — Юрий Малашко, а Херсонской — Александр Прокудин.

После того, как их утвердит президент они смогут преступить к выполнению своих обязанностей.

При этом в настоящее время остается неизвестным, кто станет главой Киевской и Сумской области.

Что известно о новых главах ОГА

Сергей Лысак имеет звание бригадного генерала и до этого возглавлял СБУ Днепропетровской области, а еще раньше Житомирской области.

Александр Прокудин с 2019 года занимает должность главы Главного управления Национальной полиции Херсонской области. До этого работал в следственных подразделениях и отделе профессиональной подготовки Управления кадрового обеспечения в Херсонской области. Был снят с занимаемой должности незадолго до начала вторжения рф.

Юрий Малашко был главой военно-гражданской администрации Красногоровки (Донецкая область), а до этого исполнял обязанности главы Антитеррористического центра при СБУ.

Напомним, ранее мы писали о том, что Верховная Рада назначила нового главу Службы безопасности Украины. Им стал генерал Василий Малюк.

Также мы сообщали о том, что Верховная Рада проголосовала за назначение министра внутренних дел. Им стал Игорь Клименко.