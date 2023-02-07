Кабмін дав добро на нових глав трьох областей: що про них відомо

Тепер нових голів ОДА має затвердити Зеленський

Після звільнення кількох глав ОДА український Кабмін підтримав призначення нових політиків на їхнє місце. Нових голів отримають такі області – Дніпропетровська, Запорізька та Херсонська.

Про це повідомила прес-служба уряду.

Так, Дніпропетровською областю тепер керуватиме Сергій Лисак, Запорізької — Юрій Малашко, а Херсонської — Олександр Прокудін.

Після того, як їх затвердить президент, вони зможуть переступити до виконання своїх обов’язків.

При цьому наразі залишається невідомим, хто стане головою Київської та Сумської області.

Що відомо про нових глав ОДА

Сергій Лисак має звання бригадного генерала і до того очолював СБУ Дніпропетровської області, а ще раніше Житомирської області.

Олександр Прокудін з 2019 року обіймає посаду голови Головного управління Національної поліції Херсонської області. До цього працював у слідчих підрозділах та відділі професійної підготовки Управління кадрового забезпечення у Херсонській області. Його було знято з посади незадовго до початку вторгнення росії.

Юрій Малашко був головою військово-цивільної адміністрації Красногорівки (Донецька область), а раніше виконував обов’язки голови Антитерористичного центру при СБУ.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Верховна Рада призначила нового голову Служби безпеки України. Ним став генерал Василь Малюк.

Також ми повідомляли, що Верховна Рада проголосувала за призначення міністра внутрішніх справ. Ним став Ігор Клименко.