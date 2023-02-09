Потери будут сокрушительными: в ГУР рассказали, откуда россия может высадить десант

Врага ждет смерть при попытках атаки

Российские оккупанты, кроме наступления на востоке Украины и активизации в Луганской области, могут решиться на проведение десантной операции на юге или севере Украины. Для них такое решение было бы самоубийством.

Об этом рассказал в эфире телемарафона спикер ГУР Минобороны Андрей Юсов. Он отметил, что угроза присутствует всегда, как со стороны Беларуси, так и для Одессы при морском десанте.

Спикер разведки отметил, что такой десант будет быстро уничтожен при проникновении в Украину и сравнил ситуацию с сокрушительными потерями россиян в начале вторжения в Гостомельском аэропорту.

Напомним, тактику высадки десанта россия использует со времен Красной армии во Второй мировой. У врага есть четыре направления для атаки, считает генерал СБУ в отставке Виктор Ягун, и они могут пользоваться наследием советской эпохи и давить на них, чтобы прорвать оборону и посмотреть, где будет им лучше. Секретарь СНБО Алексей Данилов накануне также предположил, что вероятными целями наступления могут стать Харьковщина и Запорожье. Отметим, что в Луганской области враг активизировался на Лиманском и Купянском направлении. Последнее — восток Харьковской области.