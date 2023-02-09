Укр

Потери будут сокрушительными: в ГУР рассказали, откуда россия может высадить десант

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
Читати українською
Автор
2017
Одной из целей российского десанта может стать Одесса Новость обновлена 09 февраля 2023, 09:13
Одной из целей российского десанта может стать Одесса. Фото Коллаж "Телеграфа"

Врага ждет смерть при попытках атаки

Российские оккупанты, кроме наступления на востоке Украины и активизации в Луганской области, могут решиться на проведение десантной операции на юге или севере Украины. Для них такое решение было бы самоубийством.

Об этом рассказал в эфире телемарафона спикер ГУР Минобороны Андрей Юсов. Он отметил, что угроза присутствует всегда, как со стороны Беларуси, так и для Одессы при морском десанте.

Спикер разведки отметил, что такой десант будет быстро уничтожен при проникновении в Украину и сравнил ситуацию с сокрушительными потерями россиян в начале вторжения в Гостомельском аэропорту.

Напомним, тактику высадки десанта россия использует со времен Красной армии во Второй мировой. У врага есть четыре направления для атаки, считает генерал СБУ в отставке Виктор Ягун, и они могут пользоваться наследием советской эпохи и давить на них, чтобы прорвать оборону и посмотреть, где будет им лучше. Секретарь СНБО Алексей Данилов накануне также предположил, что вероятными целями наступления могут стать Харьковщина и Запорожье. Отметим, что в Луганской области враг активизировался на Лиманском и Купянском направлении. Последнее — восток Харьковской области.

Теги:
#Одесса #Россия #Беларусь #десант #ГУР