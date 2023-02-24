Никогда не простим: Зеленский об отношении украинцев к путину и всем россиянам

Жители рф должны сами понять, что им стоит сделать для того, чтобы наладить отношения с украинцами

Владимир Зеленский, как и все украинцы, никогда не сможет простить президента страны-агрессора владимира путина и всех россиян за развязанную ровно год назад войну против нашей страны.

Об этом глава Украинского государства сказал в интервью BBC.

В частности, журналист спросил, сможет ли Зеленский простить россиян, на что президент отметил: "Никогда. Никогда". На уточняющий вопрос о том, идет ли речь о российском народе или только о путине он ответил, что "здесь мы никогда не простим".

"Это правда. Сегодня это их вопрос. Вопросы российского общества. Их будущее. Они должны найти ответы на эти вопросы. И они должны спросить: что мы должны сделать, чтобы украинцы нас простили? Это к ним", – подчеркнул глава государства.

Также Владимир Зеленский ответил на несколько вопросов о своем видении окончания войны. Один из них – деоккупация Крыма.

По словам президента, пока Украина не вернет себе Крым — для всей планеты не будет мира.

"Не будет нормального мира для Украины, украинцев, Европы, планеты", — сказал Зеленский журналисту.

Он также отметил, что для прекращения войны необходимо на мировом уровне поддерживать суверенитет и территориальную целостность каждой страны.

"Это значит: если мы действительно хотим остановить войну, то мы должны найти решение на мировом уровне… необходимо поддерживать все это, суверенитет и территориальную целостность каждой страны… мы должны вернуться на свою территорию, деоккупировать нашу территорию, всю территорию, которая была признана миром, включая Россию, с 1991 года", — сказал Зеленский.

Также он дал оценку событиям в Мариуполе: по мнению президента то, что произошло в этом многострадальном городе, а также его долгая оборона были примером огромной храбрости.

"И вопрос не в том, нужно ли было оставаться там или выходить. Это о другом. Это был пример. Первый сигнал того, что они никогда, никогда не победят нас. И это очень важный момент. Исторический. Потому что там были разные люди. Военные, гражданские, журналисты, фотографы. Многие из них погибли. Раненые или живые, но они дали общий сигнал: вы никогда нас не одержите победу", – отметил он.

Глава государства подчеркнул, что Мариуполь украинцы также никогда не простят.

"Конечно, мы никогда не простим. А те выжившие люди, которых мы забрали из плена, – мы их очень поддерживаем. Это много парней, мужчин и женщин. И еще много людей до сих пор остаются на оккупированных территориях или в россии. Но мы, конечно, заберем их обратно в Украину. Они никогда не будут забыты", – добавил Зеленский.

Напомним, что 23 февраля 2023 года, накануне годовщины российского вторжения в Украину произошло важное с точки зрения исторической правды событие: Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций поддержала резолюцию о всестороннем, справедливом и длительном мире в Украине согласно Уставу ООН. В частности, за резолюцию проголосовали 141 страна-член ООН, воздержались – 32. Против проголосовали 7 стран – Россия, Беларусь, Сирия, КНДР, Эритрея, Никарагуа и Мали. Таким образом, цивилизованный мир выразил полную поддержку Украине и ее борьбе с русским агрессором. Кроме того, стало понятно, кто поддерживает кремлевского диктатора и его преступный режим.