"Подарочек" врагу на голову: репортаж, как ВСУ прямо на передовой совершенствуют боеприпасы
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Некоторые комплектующие защитники изготавливают прямо на позициях
Украинские военные не перестают удивлять изобретательностью, с которой защищают свои земли, — так, бойцы ВСУ совершенствуют ударные возможности беспилотников прямо на передовой под Бахмутом с помощью 3D-принтера.
На месте событий побывал и лично убедился в этом корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов.
Стоит заметить, что в Бахмутском районе с помощью 3D-принтера военные прямо на позициях печатают хвостовые части к гранатам типа ВОГ, чтобы их можно было использовать на беспилотниках.
"Это на завтра, чтобы свеженькое было, на голову падало. Оно маленькое, но прикольное", — комментируют ситуацию военные.
Стоит заметить, что под Бахмутом уже много месяцев идут тяжелые бои, враг не устает обстреливать город и позиции украинских военных ни днем, ни ночью, в связи с чем бывают трудности со снабжением и ВСУ приходится хитрить и проявлять чудеса изобретательности.
Напомним, ранее "Телеграф" также показывал, как украинская граната с дрона эффектно разнесла БМП оккупантов, — боеприпас попал прямо в открытый люк, после чего бронемашина буквально выгорела изнутри вместе с экипажем.