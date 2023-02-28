"Подарочек" врагу на голову: репортаж, как ВСУ прямо на передовой совершенствуют боеприпасы

Некоторые комплектующие защитники изготавливают прямо на позициях

Украинские военные не перестают удивлять изобретательностью, с которой защищают свои земли, — так, бойцы ВСУ совершенствуют ударные возможности беспилотников прямо на передовой под Бахмутом с помощью 3D-принтера.

На месте событий побывал и лично убедился в этом корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов.

Стоит заметить, что в Бахмутском районе с помощью 3D-принтера военные прямо на позициях печатают хвостовые части к гранатам типа ВОГ, чтобы их можно было использовать на беспилотниках.

Так выглядит сам 3D-принтер

Хвостовики делают прямо на позициях на передовой

"Это на завтра, чтобы свеженькое было, на голову падало. Оно маленькое, но прикольное", — комментируют ситуацию военные.

Так выглядит готовая граната с хвостовиком

Стоит заметить, что под Бахмутом уже много месяцев идут тяжелые бои, враг не устает обстреливать город и позиции украинских военных ни днем, ни ночью, в связи с чем бывают трудности со снабжением и ВСУ приходится хитрить и проявлять чудеса изобретательности.

Карта, где находится Бахмут

Напомним, ранее "Телеграф" также показывал, как украинская граната с дрона эффектно разнесла БМП оккупантов, — боеприпас попал прямо в открытый люк, после чего бронемашина буквально выгорела изнутри вместе с экипажем.