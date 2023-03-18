Атака "шахедами" – только начало: в ВСУ предупредили украинцев о новой опасности

Военные заметили повышенную активность вражеской авиации

После ночной атаки беспилотниками Shahed, от которой пострадали несколько регионов Украины, остается высокой вероятность нанесения нового массированного ракетного удара. Об этом говорит пресс-офицер центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк, ссылаясь на сразу несколько важных нюансов. Среди них – и повышенная активность вражеской авиации вблизи границ Украины.

Детальнее об этом она сообщила в эфире национального телемарафона. По словам Гуменюк, больше всего на подготовку к очередным ракетным обстрелам указывает предварительная атака "шахедами". В последнее время враг использует именно такую тактику, осуществляя с помощью БПЛА разведку насчет мест расположения систем ПВО.

Представительница Сил обороны юга подчеркнула, что общее количество российских кораблей в Черном море уменьшилось, однако это не повод расслабляться. В общей сложности россия все еще может выпустить по Украине около 22 "Калибров".

Также Наталья Гуменюк добавила, что в последние дни россияне все более активны по авиации, а, следовательно, могут готовить удар более тяжелым оружием. Именно поэтому украинцам следует быть внимательными и не игнорировать сигналы тревог.

Напомним, что во время ночного налета российских беспилотников было уничтожено 11 целей из 16.

Тем временем в Воздушных Силах ВСУ называли вероятные следующие цели по ракетным ударам путинской армии. Одним из приоритетов врага могут стать правительственные здания в разных регионах и не только.

"Телеграф" также рассказывал, какие ракеты украинские системы ПВО могут сбивать, а на которые все еще нет ресурсов.