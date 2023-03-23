Скандальное интервью комбата "Купола": командование ДШВ озвучило свою позицию

В ДШВ отмечают, что сказанное комбатом было его субъективным мнением

В командовании Десантно-штурмовых войск прокомментировали скандал вокруг командира батальона 46 бригады Анатолия "Купола" Козла, который в интервью WP рассказал о сложной ситуации на Донбассе и проблемах в ВСУ после года полномасштабной войны, после чего был переведен на тыловую должность.

По факту интервью военнослужащего было проведено служебное расследование, в результате которого было установлено, что для предоставления такого рода комментариев журналистов ему было необходимо как минимум разрешение командира бригады. Об этом на брифинге 23 марта сообщил заместитель начальника штаба командования ДШВ Виктор Люльчак.

"Это было его субъективное мнение, я хорошо знаю его, он хороший командир, он один из людей, благодаря которым устоял Макаров, хотя это коллективная работа. Также он хорошо выполнял задачи в Херсонском направлении, в Соледаре", – отметил Люльчак.

Также он добавил, что Анатолий Козел был назначен на равнозначную должность. Военнослужащий сможет делиться с новобранцами своим боевым опытом.

"Мы отслеживаем каждого командира, и они растут. Дальше он может стать начальником штаба бригады или его заместителем, а может, и командиром бригады. Мы своих не бросаем", – объяснил он.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Анатолий Козел лично прокомментировал скандал вокруг его персоны после интервью изданию WP. По словам военнослужащего, все, что он сказал журналистам, было его субъективным мнением, а не официальной позицией руководства ДШВ. "Купол" подчеркнул, что своей критикой хотел, чтобы украинская армия улучшилась, но никак не намеревался втаптывать ее в грязь.