"Ненавязчивая психотерапия": в Херсонской области волонтеры обустроили бесплатную прачечную для военных с домашним уютом

В Херсонской области волонтеры помогают военным стирать одежду. Услуги прачечной предоставляются бесплатно.

Почти год назад в одном из городков Херсонской области, рядом с которым долгое время проходила линия фронта, функционирует прачечный комплекс. Его посетители – военные, которые могут не только привести в порядок свою форму, но и принять душ, обновить стрижку и вкусно пообедать. Придумала и реализует проект вместе с единомышленниками Ольга Гонецкая.

"Ой, как круто! Если бы еще было где покупаться"

До начала полномасштабного вторжения Ольга Гонецкая развивала собственную фотостудию, а затем стала совмещать работу с волонтерством. В частности, была причастна к созданию швейного цеха, в котором мастерицы до сих пор производят разгрузки, плитоноски и т.д. А просьба одного из бойцов постирать форму, адресованную подруге Ольги Юлии, вылилась в создание места, где теперь военные могут получать сразу несколько услуг.

- У меня эта мысль о том, что военным, на самом деле, может быть негде стирать одежду, не выходила из головы, — рассказала Ольга "Телеграфу". – Расспросили ребят из львовской 80-тки, которая тогда защищала Херсонщину, и они подтвердили: действительно, для этого отсутствуют условия в месте, где они дислоцируются. Поскольку у меня есть группа на Facebook с пятью тысячами участников и мы уже вместе помогали ВСУ, я написала пост, что есть новая потребность. И объяснила: сможем ее закрыть, если найдем помещение и машинки б/у. Одна у меня была дома и еще две женщины вызвались поделиться стиралками. Поэтому было с чего начинать, впоследствии нашли и свободное помещение, даже бесплатно. Наибольшей проблемой было проведение коммуникаций, но опять-таки отозвался один из подписчиков и оперативно сделал канализацию, подвел воду – все, что требовалось.

Просьба бойца постирать форму, адресованная подруге Ольги, переросла в крупный проект – бесплатную прачечную

Первых посетителей прачечная с неофициальным названием "Райский уголок" принимала уже 26 апреля 2022 года. По словам Ольги, она очень переживала, что предприятие не будет пользоваться спросом, а местные раскритикуют начинание.

Каждый помогает в комплексе, чем может — отмечает инициатор создания прачечной Ольга (на фото крайняя слева).

- Я клеила пиксельную пленку на машинки, чтобы превратить их из обычных стирал в военные, а в голове крутилось: "Оля, что ты делаешь?" – вспоминает Ольга. – То есть я до последнего колебалась, не ерунду ли я затеяла, был страх, что никто не придет, просидим в пустом помещении и закроемся. Перед запуском я пыталась найти информацию, работают ли где-нибудь такие прачечные, но нашла упоминание только о передвижных. И уже сейчас, когда прошел почти год, могу констатировать, хотя мы активно ведем страницы в социальных сетях, мы не популяризировали это дело и не смогли вдохновить других создать нечто подобное по линии фронта. Хотя, как доказывает наш опыт, бытовые услуги оказались очень нужны нашим защитникам.

Как доказательство Ольга приводит статистику – уже в первую неделю работы они ежедневно запускали по 17-20 циклов стирки в день. Сейчас их в разы больше, и если бы не комендантский час, то работать волонтеры могли бы до ночи.

- У нас на тот момент у нас была швейная машинка, соответственно мы могли сразу выполнить мелкий ремонт формы, заменить молнию, а еще кофеварка, поэтому угощали ребят горячими напитками, — вспоминает Ольга. – А та подруга, с которой все и началось, предложила еще и стричь бойцов, потому что она парикмахер и имеет соответствующий инструмент. Мы собрали нужную для этого мебель и запустились. Ребята, которые к нам тогда приходили, говорили: "Ой, как круто! Если бы еще было где покупаться". И опять у меня переживания, а не собрать ли нам деньги на душевые кабины, но это еще и бойлеры будут нужны.

Несколько душевых кабинок и бойлеров позволяют военным позаботиться о гигиене с комфортом

И снова благодаря группе в соцсети удалось найти/купить все необходимое сантехническое оборудование и технику для подогрева воды. Но одного "комплекта" оказалось мало, "банное" подразделение впоследствии выросло и сейчас одновременно водные процедуры могут совершать несколько военных.

– Мы все время наблюдали за тем, чего не хватает, на ходу вносили дополнения, – отмечает Ольга. – Вскоре после открытия мне позвонила по телефону женщина, поздоровалась и говорит: "Я жена военного и хочу вам дать совет, который вы не просили: сразу покупайте сушильную машину". А я даже не знала, что такая существует, погуглила, и поняла, что она действительно нам нужна, потому что еще было недостаточно тепло, форма сохла долго. При этом ребят обычно отпускают ненадолго и, бывает, у них только один комплект формы, поэтому они должны быстро получить его чистым обратно. Но с этим улучшением не сразу сложилось, первую сушильную машину купили китайскую, она сломалась почти сразу без возможности восстановления. Впоследствии уже нашли четыре не новых, но гораздо более качественных аппарата, ими пользуемся до сих пор.

"Ребята, сегодня вы купаетесь только после того, как поедите"

За реализацией проекта бесплатной прачечной для защитников стоят рядовые жители – начинался он с пяти постоянных участников. Сейчас в команде – девять человек, они "на посту" в свободное от работы время, потому что все держится сугубо на энтузиазме. При этом объем работ велик – это прием и выдача одежды, погрузка/выгрузка машинок, работающих без остановки по 12 часов в сутки, уборка помещений, закупка средств для стирки и гигиены.

В этом уголке продукта, теплые носки, бытовая химия – всем бойцы могут воспользоваться бесплатно

– Каждый из команды работает, чтобы обеспечить себя и семью, а когда может, волонтерит. Я сейчас постоянно нахожусь в прачечной, потому что в моем деле меня заменили племянники, – уточняет Ольга. – Наша политика незыблема – мы с военных деньги за услуги не берем, хотя нам и советовали вводить плату хотя бы минимальную, – отмечает автор проекта. – Но мы считаем для себя неприемлемым, потому что мы будто делаем добро и будем его продавать? Так не должно быть! Ребята воюют, а мы им помогаем. Зато когда закончится война, все эти сотни побывавших у нас военных вернутся домой и расскажут родным о месте, очень странном, где им стирали одежду бесплатно, где был домашний уют. Знаете, мы же видим их в разном состоянии – в грязной одежде, после нескольких дней или недель без душа, поэтому они будут вспоминать, как для них было важно помыться, получить чистое белье и форму, немного выдохнуть. Это же и есть психотерапия ненавязчивая, возможность восстановить силы, получить немного тепла и надежды.

По словам Ольги, чтобы поощрять людей финансово поддерживать прачечную, она активно раскручивает TikTok, но с учетом моментов безопасности. Потому что без донатов очень тяжело, ведь с осени волонтеры вынуждены платить и за аренду, и за коммунальные платежи. С учетом отопления речь идет о сумме до 50 тысяч гривен ежемесячно. Однако доброе дело Елена вместе с единомышленниками не прекращает и даже пытается его развивать.

- Полтора месяца назад мы еще начали кормить бойцов, хотя поначалу даже такой мысли не было, – отмечает Ольга. – При этом, как уже упоминала, у нас в доступе изначально есть кофе и сладости, которые ребята сами приносят. Но мы эти торты и шоколадки не пробовали, домой не забирали, а угощали бойцов. А однажды к нам не с пустыми руками пришла женщина, которая с нами время от времени волонтерила: "Вот вам ведро борща, вареники. Кормите ребят!" Мы были не готовы к этому, но очень обрадовались, как и военные, получившие возможность отведать домашних блюд.

Домашние блюда становятся приятным бонусом для бойцов, получающих благодаря волонтерам чистую одежду.

Замечательную инициативу Ольга описала в соцсетях, что побудило местных женщин показать собственные кулинарные таланты, так что в яствах больше дефицита не было. Некоторые волонтеры стали готовить обеды на постоянной основе, это преимущественно родные военных, также защищающих страну на фронте.

О прачечной в Херсонской области знают во Франции благодаря фотографу Терри Бирреру (третий слева) — сейчас его работы представлены на выставке в городе Реймсе

- Хранить продукты негде, так мы, шутя, ставили бойцам условия: "Ребята, сегодня вы купаетесь только после того, как поедите". Ведь иногда приезжали к нам сытые, перехватив какую-то шаурму по дороге, – говорит Ольга. – Сейчас они привыкли и знают, что у нас будет для них что-то вкусненькое. Но иногда это сюрприз, например, недавно пришли военные в восемь вечера, уставшие и говорят: "Мы так хотим есть!", а у нас как раз было, что им предложить. Ибо в это время в нашем городке все закрыто, и ребята рисковали остаться голодными. Так что я мысленно порадовалась, как хорошо, что у нас появилась и такая возможность поддержать защитников.

Военные рады возможности немного перезагрузиться, получая бонус общения с местными детьми

Сейчас Ольга мечтает, что в "Райском уголке" появится и массажное кресло, чтобы военные могли еще и так релакснуть и отвлечься от фронтовых будней.

Как сообщал "Телеграф", журналисты запустили магазин донатов "Несемось!", в которых можно приобрести необычные сувениры – детали сбитых вражеских самолетов, залитые эпоксидной смолой. Заработанные средства направляются на приобретение автомобилей для ВСУ.