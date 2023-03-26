Потерял 32 кг: украинский военный, чье фото с яблоком облетело сеть, рассказал об ужасах плена (видео)

20 марта исполнился год с момента, когда военный попал в российский плен — там он провел долгие 10 с половиной месяцев

Фотография военнослужащего ВСУ Максима Колесникова во время обмена пленными наделала в свое время немало шума в Интернете. Его реакция на обычное красное яблоко растрогала многих и еще раз подтвердила ужасные условия содержания наших бойцов в застенках оккупационных тюрем. Через полтора месяца после возвращения Максим Колесников поделился впечатлениями от плена и рассказал о своем нынешнем состоянии здоровья.

Интервью у украинского защитника взял шеф-редактор издания OBOZREVATEL Орест Сохар. Общение проходило в рамках YouTube-проекта "Орестократия".

Военнослужащий рассказал, что в плену он находился десять с половиной месяцев. 20 марта исполнился год с того момента, как захватчики заставили его сложить оружие. За время нахождения в российской тюрьме – в Брянской области, мужчина потерял 32 кг веса и получил значительную мышечную атрофию.

То же легендарное фото с яблоком. Автор Андрей Качора

"Потерял очень много мышц, — говорит Максим Колесников. — Во-первых, из-за того, что питание было достаточно... сдержанным. Во-вторых, потому что почти не было возможности делать какие-то упражнения, двигаться и т.д. Прогулки были только летом и очень короткие — 5-6 минут в день".

Нехватка полезных веществ, о которой говорит боец, не удивительна, учитывая условия, в которых поместили украинцев. Жили они в следственном изоляторе, переделанном под содержание пленников по стандартам тюрьмы строгого режима. На этот нюанс собратьям указал еще один военный, ранее работавший в пенитенциарной службе.

"Плотно селили, постоянно добавляли новые металлические нары в камеры, — вспоминает Колесников. — Ассоциации с пленом одни — голодно, холодно, достаточно неудобно".

По его словам, кормили пленных трижды в день, однако это было достаточно формально. Количество и качество пищи были ужасающими. Из подслушанных разговоров окупантов узнали, что общее количество пищи должно составлять около 150 г каши утром и 150 г картофеля и 50 г рыбы вечером. Конечно, этим стандартам никто не следовал — почти никогда не жалели только хлеба.

Летом условия были получше, а вот с возвращением зимы в камерах серьезно опустилась температура — до 14-15 градусов. Военный вспоминает, что было холодно, а в больших щелях в окнах постоянно завывал ветер.

Пока Максим Колесников уже завершает свою физическую реабилитацию. Через месяц дома, признается он, ему удалось набрать уже около 12 кг. Теперь одежда больше не висит на нем, словно на вешалке. Он чувствует себя гораздо лучше и планирует восстанавливаться и дальше.

Ранее мы писали о том, что Колесников рассказал о разговорах с российскими военными и какой пропагандой "кормят" наших пленных в России. Боец ВСУ призвал фильтровать информацию и не доверять ничему, что выходит из уст россиян.

Также "Телеграф" рассказывал историю военного, которого получили через 42 дня пребывания в подземелье рядом с мертвыми товарищами.