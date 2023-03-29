Военный пытается приручить дикую нутрию: назвал ее Машенька Андреевна (видео)

Он называет ее другом

Украинские военные защищают каждую жизнь, в том числе животных. Они часто рассказывают о приключениях с братьями нашими меньшими. Так, на днях наши воины пытались вытащить из окопа бобра, который настойчиво лез туда, чтобы осмотреть понравившуюся яму. Тем временем еще один боец пытается приручить дикую нутрию.

"Наш друг, наша подружка, которая нас постоянно поддерживает и постоянно к нам приходит. А мы ее подкармливаем", — рассказывает военный медик Андрей в одном из своих видео в TikTok. Животное начало приходить в гости на позицию военных несколько месяцев назад. С тех пор ее начали подкармливать.

Сейчас Андрей регулярно публикует видео, где пытается мотивировать животное подойти как можно ближе и покормить вкусностями. По просьбе зрителей животному дали имя – Манька, Машенька. Она еще не слишком доверяет людям, поэтому пытается держать дистанцию. Иногда даже шипит. Однако военные все же интересны для нее, поскольку всегда имеют что-нибудь вкусное.

У Маньки есть своя норка вблизи позиций украинских воинов. Поэтому они тоже часто навещают ее, чтобы принести вкусняшку "боевой подруге". Кроме того, Андрей просит у подписчиков совета, чем кормить нутрию. Они не только делятся информацией, но и предлагают выслать корм. Как говорят в комментариях, такие животные почти всеядны в плане растительной пищи.

Андрей уже называет нутрию Машенька Андреевна. Сам воин – военный медик и обучает своих побратимов основ тактической медицины. Боец отметил в своих видео, что он еврей, чтобы высмеять российскую пропаганду о нацистах. Сражается с начала вторжения. Многочисленным поклонницам Андрей подчеркнул, что любит свою жену. Едва ли не в каждом из своих видео он говорит свое фирменное: "Быть добру! Слава Украине!"

Напомним, что украинские военные спасли кота под Херсоном, лечили под Бахмутом, а затем отвезли в Киев, где он обрел новую семью. Другие военные также похвастались четвероногим собратом, которого назвали Зюлик.